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Causa Hotesur

Secuestran en San Luis una camioneta buscada y que está a nombre de Cristina Kirchner

La RAM 2500 fue incautada en un operativo en la ruta de los Comechingones y estaba en poder de un vecino de la localidad.

Por redacción
| Hace 3 horas

 

Una camioneta RAM 2500 que fue secuestrada este martes en una ruta puntana tenía pedido de secuestro judicial vigente desde febrero de 2019 y la sorpresa fue que figura a nombre de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

 

 

De acuerdo lo que se conoció posteriormente, el vehículo está relacionada a la investigación de la causa Hotesur, en la que también están involucrados Máximo Kirchner y Lázaro Báez. La orden de secuestro de la pick up fue emitida por el Juzgado Federal N° 10,

 

 

El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Provincial N° 1, donde efectivos policiales detuvieron la marcha del vehículo y realizaron la correspondiente verificación de sus datos. En el chequeo saltó que la camioneta figura registrada a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y otras personas.

 

Al momento del procedimiento, el vehículo era conducido por un vecino de Cortaderas, quien manifestó que la había adquirido en 2024, en Merlo.

 

Según la información que se dio a conocer en base a las primeras consultas, “no surge que el conductor esté vinculado como imputado a la investigación que originó el pedido de secuestro” y que ahora se deberá establecer cómo llegó el vehículo a sus actuales manos y las circunstancias relacionadas con su transferencia.

 

 

La Policía de San Luis precisó que la camioneta había ingresado a la provincia el pasado domingo 27 de septiembre y fue detectada por el pórtico de Santa Rosa del Conlara, en el contexto de la implementación del Anillo Digital Federal, que utiliza las lectoras de dominio de vehículos de forma tal de poder generar las alertas necesarias.

 

 

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