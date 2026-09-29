Una fiscal denunció un plan para matarla y rechazó acusaciones que la vinculan a un robo

Primero hubo filtraciones e información con verdades a medias. Después, una desmentida desde el Ministerio de Seguridad, a través de su vocero Pablo Juárez, y más tarde la confirmación de la propia ministra Nancy Sosa sobre la custodia a la fiscal María Virginia Palacios. Finalmente, El Diario de la República accedió a la denuncia que permite conocer qué relató la funcionaria judicial y por qué pidió protección para ella y su hija.

En la presentación, realizada el 16 de septiembre, Palacios denunció que recibió información sobre un supuesto plan para asesinarla a ella y a Jorge “Neneto” Novillo, un amigo suyo señalado como sospechoso de un robo. Atribuyó esa versión a información transmitida por Novillo y su abogado, quienes le habrían referido los dichos de un interno del Servicio Penitenciario. También rechazó acusaciones que la vinculaban con el dinero sustraído y con presuntas maniobras para entorpecer la investigación.

La denuncia fue radicada en la Subcomisaría Segunda del barrio Monseñor Tibiletti. Allí, Palacios pidió medidas de protección para ella y su hija, al sostener que las versiones que circulaban sobre su persona habían puesto en riesgo su seguridad.

En su relato, la fiscal reconoció una amistad de años con “Neneto” Novillo y su familia. Explicó que el 8 de mayo, mientras regresaba desde Córdoba, recibió una llamada de la esposa de su amigo, quien le informó que estaban realizando un allanamiento. Según afirmó, en ese momento se enteró de que lo señalaban como principal sospechoso del robo de dinero que habría sufrido su hermano, Ernesto Novillo, conocido como “el Tomero”.

“Siempre creí en la inocencia de Neneto”, expresó en la denuncia. A la vez, aseguró que se mantuvo al margen de la investigación judicial y sostuvo que su actuación podía verificarse mediante una auditoría de las actuaciones.

Palacios acusó a Ernesto Novillo de difundir que ella guardaba dinero del robo en una propiedad de El Volcán y que había frustrado o retrasado el allanamiento a la vivienda de su hermano. Negó ambas versiones y afirmó que desconocía de antemano la ejecución de esa medida.

Según su presentación, esos señalamientos la llevaron a pedirle al abogado Esteban Bustos que intercediera. También dijo haberle manifestado al abogado Hugo Scarso la gravedad de lo que ocurría. Su preocupación, sostuvo, era que la identificaran como depositaria de grandes sumas de dinero y la convirtieran en blanco de un delito.

El punto más grave de la denuncia aparece cuando relata la información que habría recibido de “Neneto” y su abogado. De acuerdo con Palacios, ambos le transmitieron que un interno de apellido Fábrega, apodado “Coco”, había manifestado conocer un supuesto pago de Ernesto Novillo a Nicolás Mauricio Gómez, alias “el Porteño”, para que los matara. Añadió que, según esa misma versión, la madre del interno también habría escuchado esa información y estaría dispuesta a declarar.

La fiscal también reconoció que conocía a Gómez porque había realizado trabajos de mantenimiento en su domicilio. Afirmó que no había tenido inconvenientes con él y que lo había visto por última vez meses antes de su última detención.

En ese tramo de la presentación, rechazó otro señalamiento. Según relató, una inspectora le comunicó que la pareja de Gómez se había presentado ante la Fiscalía de turno para denunciar que Palacios lo había ayudado a profugarse y que había cobrado 180 mil dólares por su libertad. La fiscal calificó esas afirmaciones como falsas y sostuvo que no había intervenido como jueza ni como fiscal en la última medida de coerción dispuesta contra él.

Al fundamentar su pedido de protección, la fiscal sostuvo que el conflicto había escalado y que no dejaría expuesta su integridad ni la de su hija.