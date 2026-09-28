Legisladores justicialistas insisten en que las deudas son por los bajos sueldos

El poggismo abordó casi de improviso el endeudamiento de los puntanos, pero el problema ya había llegado a la Legislatura. Los legisladores justicialistas habían presentado proyectos vinculados con las deudas de las familias, un antecedente que la oposición volvió a poner sobre la mesa frente a la iniciativa del Ejecutivo provincial.



El bloque de diputados del PJ organizó un encuentro para discutir la problemática y defender su propuesta de saneamiento financiero. Desde ese espacio cuestionaron el alcance del proyecto oficialista: sostuvieron que posterga las dificultades de los deudores sin ofrecer una solución de fondo.



La reunión contó con la participación del senador nacional Fernando Salino y del diputado nacional Ernesto “Pipi” Alí. También estuvieron los diputados provinciales Lucas Caymes, Silvia Sosa Araujo, María José Zanglá, Darío Neira y Cristian Villegas, junto con los senadores Alejandro Torres y Sergio Moreyra.



Por el sector sindical participaron Fernando Gatica y Florencia Mendoza, de ATE. Se sumaron Evangelina Cornellana, del Centro de Atención al Trabajo (Ceatra), y el economista Norberto Itzcovich.



Uno de los principales señalamientos del encuentro apuntó a los salarios. Los participantes sostuvieron que la pérdida de poder adquisitivo obliga a las familias a financiar gastos corrientes y luego les dificulta cumplir con los pagos. Para el justicialismo, cualquier medida sobre la mora debe atender ese deterioro de los ingresos.



Con la convocatoria, el PJ buscó recuperar lugar en una discusión sobre la que ya había presentado iniciativas. El repentino interés del oficialismo le dio actualidad política al tema. Las deudas, según recordó la oposición, venían de antes.