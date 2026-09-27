  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

13°SAN LUIS - Domingo 27 de Septiembre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

13°SAN LUIS - Domingo 27 de Septiembre de 2026

EN VIVO

Barrio República

Investigan la muerte de un hombre en San Luis tras un ataque con una piedra

Un hombre de 59 años murió luego de ser atacado. El agresor sería un conocido con el que mantenía conflictos de vieja data.

Por redacción
| Hace 3 horas
La Policía investiga el hecho.

Este domingo, efectivos de la Policía de la Provincia intervinieron en un grave hecho ocurrido entre las manzanas 42 y 43 del barrio República, en San Luis, tras recibir una alerta del Centro de Operaciones Policiales.

 

 

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la víctima, de 59 años, fue atacada en la cabeza con una piedra. Al arribar al lugar, los uniformados y el personal médico constataron que el hombre ya se encontraba sin vida tendido en el suelo.

 

 

Una vecina que dio aviso al 911 relató haber visto el momento en que un sujeto golpeó a la víctima y luego huyó del lugar. Por su parte, la esposa del fallecido indicó que el presunto homicida sería un conocido con el que tenían problemas de vieja data.

 

 

Personal policial y judicial trabaja en la zona para esclarecer las circunstancias del hecho y dar con el paradero del autor.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo