Investigan la muerte de un hombre en San Luis tras un ataque con una piedra

Este domingo, efectivos de la Policía de la Provincia intervinieron en un grave hecho ocurrido entre las manzanas 42 y 43 del barrio República, en San Luis, tras recibir una alerta del Centro de Operaciones Policiales.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la víctima, de 59 años, fue atacada en la cabeza con una piedra. Al arribar al lugar, los uniformados y el personal médico constataron que el hombre ya se encontraba sin vida tendido en el suelo.

Una vecina que dio aviso al 911 relató haber visto el momento en que un sujeto golpeó a la víctima y luego huyó del lugar. Por su parte, la esposa del fallecido indicó que el presunto homicida sería un conocido con el que tenían problemas de vieja data.

Personal policial y judicial trabaja en la zona para esclarecer las circunstancias del hecho y dar con el paradero del autor.