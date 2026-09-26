Un mes sin rastros: la familia de Maximiliano Cabrera apunta “inacción”

Al cumplirse un mes de la desaparición de Maximiliano Cabrera, de 26 años, ocurrida tras su paso por la zona del basural municipal, el dolor y la indignación de sus seres queridos se profundizan ante lo que califican como una marcada negligencia en la investigación. Su pareja, embarazada de seis meses, su pequeña hija de ocho años, sus hermanos y su mamá transitan jornadas de absoluta angustia sin pistas certeras sobre su paradero.

En diálogo con El Diario de la República, Susana Ibáñez, madre del joven, expresó su desesperación y apuntó con dureza contra el accionar de los investigadores: "Todavía no hay novedad. Un mes sin novedades y no buscan bien estos policías. Es una vergüenza la justicia. Buscaron como ellos quisieron, un par de días no más, si no ya lo hubieran encontrado", manifestó con bronca e impotencia.

Para la familia, las tareas con maquinaria pesada y los rastrillajes profundos debieron realizarse desde el primer momento y no semanas después. “Es un calvario lo que vivimos”, aseguró Ibáñez.

Mientras tanto, de manera oficial se informó la continuidad de las medidas investigativas. En las últimas jornadas se coordinaron operativos con efectivos policiales, bomberos, perros adiestrados, drones y maquinaria aportada por Vialidad Provincial. Todas las líneas de investigación siguen abiertas, afirman.

Sin embargo, para los allegados del joven el despliegue llega tarde. La familia se siente invisibilizada y continúa pidiendo colaboración a toda la comunidad.

Características y vías de contacto

Maximiliano es de contextura delgada, mide 1,65 metros, tiene ojos verdes, pelo corto, tez blanca, un tatuaje de una cruz en la zona del ojo izquierdo y una cicatriz debajo. Al momento de ausentarse vestía una campera deportiva inflable bordó, blanca y negra, zapatillas Salomón bordó, un cuello gris y un gorro del mismo color.

Ante cualquier información que permita dar con su paradero, se solicita comunicarse de inmediato al 911, al teléfono 2664-612797, o bien presentarse en la comisaría más cercana o en la Fiscalía de Instrucción N° 2.