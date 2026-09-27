Es puntana, se radicó en Chile, fue modelo y ahora triunfa como esteticista e influencer

Hace diez años Florencia Alfaro Humberto estaba cansada, estresada. Tenía apenas 24 años y había trabajado mucho para ayudar a su madre, que quedó tras una separación sola a cargo de seis hijos en una casa del barrio Juan de Dios Garro. En las vacaciones, fue su madre la que le dijo que se tomara un colectivo a Viña del Mar y que pasara unos días de descanso.

Así fue que la joven dejó los estudios de Periodismo en tercer año y se embarcó hacia una aventura que todavía vive en el país vecino, donde está radicada, asentada y consolidada laboralmente. A tal punto que este año sus dos hermanos más chicos se fueron a vivir allá, impulsados por el éxito de Florencia.

Alfaro Humberto es esteticista, peluquera, manicure y modelo. Hace gimnasia todos los días y genera contenido para sus redes sociales que ya acumulan casi 24 mil seguidores. “Acá me abrieron las puertas al mundo laboral apenas llegué, estoy muy bien”, dice desde Chile.

Su primer trabajo fue como vendedora en un mall y a partir de allí no paró, aunque una de las cosas que más le costó de su paso por el país transandino fue la adaptación al mundo laboral porque allá “son muy estructurados en el tema de los trabajos, pero es cuestión de seguir el ritmo”.

Florencia fue convocada en agosto pasado por El Diario de la República en un especial por el Día de San Luis en el que se recabaron testimonios de puntanos radicados en el exterior. En el video que envió dijo una frase conmovedora: “Uno se puede ir de San Luis, pero San Luis nunca se va de uno”.

“Siento que es así, que San Luis es el lugar que me vio crecer y que voy a llevar siempre en mi corazón, esté donde esté”, agregó Alfaro, quien se lamentó porque hace “como cuatro años que no voy a mi provincia”.

Florencia nació en Mendoza, en Las Heras, es hija de madre argentina y padre chileno, y era una bebé cuando su familia se radicó en San Luis. Hizo la primaria en la escuela pública y terminó la secundaria en la Mauricio P. Daract, de la avenida Illia. “Todavía me acuerdo cuando íbamos a comprar las tortitas a la panadería que está enfrente”.

De aquellos años le quedaron solo una amiga de la escuela primaria y una de la secundaria, con quienes habla muy poco aunque cada vez que lo hacen pareciera que el contacto fuera permanente.

La modelo aseguró que pasó una infancia muy humilde, que quedó más en evidencia cuando sus padres se separaron y ella, con 14 años, tuvo que salir a trabajar con su hermana más grande, Aldana. Fueron a una rotisería del barrio a calentar papas fritas, el único trabajo que podían hacer a esa edad.

“Casi toda la plata que ganábamos era para ayudar a mamá. Terminamos el colegio con mucho pulso y esfuerzo. Nunca nos compramos un teléfono, por ejemplo”, recordó la mujer, que está en pareja con un chileno y que tiene su espacio donde hace uñas, cabello y manos, todos estudios que comenzó en San Luis pero que no pudo terminar.

Florencia se considera una persona “muy versátil” que se adapta a las situaciones que se le presentan, como cuando le ofrecieron ser modelo y participar en algunos concursos de belleza, algo que aceptó con la prestancia que la caracteriza.

Pero si hay algo que le gusta a la puntana es comunicar. Y enseñar. “Siento que eso me eleva como persona, yo debí ser profesora de algo”, sostiene en recuerdo de cuando vivía en San Luis tenía que enseñarles a leer y escribir no solo a sus hermanos, sino también a otros chicos del barrio. En las redes sociales encontró una buena plataforma para explayarse.

Dice que sacó el don de hablar de su madre, a quien extraña muchísimo y a quien quisiera ver con más frecuencia. “Siempre estoy buscando fechas para ir que coincidan con mis tiempos libres, pero por una cosa u otra se me complica”, agregó Florencia, quien se consuela mirando las fotos que se sacó en Potrero de los Funes en la última visita o ahora con la presencia de sus hermanos cerca de ella.

Otro de los factores que llevaron a los chicos a Chile fue el hecho de retomar hace poco tiempo relación con su padre, quien tras la separación regresó a su país de origen y se alejó de su descendencia en San Luis.

Emocional cuando recuerda a su provincia, Florencia dice que su mayor contacto actual es por su familia y por la humildad que heredó de los puntanos, una característica con la que tuvo que lidiar en el ambiente laboral en el que se movió años atrás. Señaló además que recuerda a los puntanos como “muy cálidos”, un costado que comparten con los chilenos.

O será que, como dijo en aquel video, Florencia se fue de San Luis, pero San Luis no se fue de ella.