“Un pasito más”: el parte médico de Giovanni y el drama por el alojamiento de sus padres

El pequeño Giovanni continúa su internación en Buenos Aires transitando una etapa de importantes cambios en su estado de salud, según dio a conocer su mamá, Cintia Roldán, a través de una nueva publicación difundida en las últimas horas.

En el plano clínico, recientemente le realizaron una endoscopía que permitió constatar que una de sus cuerdas vocales todavía no funciona como debería, lo cual puede dificultarle levemente la alimentación, por lo que los profesionales continuarán evaluando su evolución de cerca.

Asimismo, el bebé atraviesa un proceso de adaptación complejo tras haberle retirado los medicamentos. Desde ayer se encuentra más inquieto, molesto e irritable debido a la abstinencia de fármacos después de tanto tiempo, aunque se mantiene estable y los médicos le colocaron oxígeno a CAFO para seguir avanzando paso a paso.

"Cada pequeño avance nos acerca un poquito más a casa, a la teta, a tenerlo en brazos y a esa vida que tanto soñamos", expresó su mamá, al tiempo que pidió renovar las cadenas de oración que se mantienen desde el inicio de su internación.

La preocupación por el alojamiento

Más allá de la evolución médica de Giovanni, la familia enfrenta una situación crítica vinculada a su permanencia en Buenos Aires. La cobertura de su mutual se extenderá únicamente hasta el 30 de septiembre.

La pérdida de este beneficio se originó luego de que Flavio, el papá, se quedara sin trabajo y finalizara el período correspondiente al fondo de desempleo. Con dicha obra social, la familia tenía cubierto el alojamiento en la capital del país.

El obstáculo principal radica en un conflicto administrativo: dado que en el sistema la mutual todavía figura como activa, ni la Casa de San Luis en Buenos Aires ni el área de Desarrollo Social del hospital pueden gestionar una asistencia habitacional hasta que se actualice su estado. Ante esto, ya solicitaron la negativa de cobertura para destrabar el trámite antes del vencimiento.

En paralelo, exploraron alternativas para conservar la obra social mediante un empleo formal, pero les informaron que no es posible continuar la cobertura por esa vía. Si bien existe la posibilidad de que Cintia se aloje en la Casa Ronald, el lugar no contempla al padre, lo que imposibilita que ambos permanezcan juntos acompañando al bebé.

"No queremos alejarnos de nuestro bebé ni dejar de acompañarlo en esta etapa tan importante de su recuperación", remarcaron, al tiempo que agradecieron el constante acompañamiento, la solidaridad y los mensajes de apoyo recibidos por parte de la comunidad.