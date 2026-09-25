“Somos garantía, vamos a volver para hacer todo lo que tenemos que hacer”

Alberto Rodríguez Saá habló con la inteligencia, la lucidez y el alma de siempre.

La mística se siente cada vez más fuerte. Hay un vigor que vibra en una frecuencia distinta, absolutamente alineada con la gente, con los que sufren, con los que sueñan, con los que están desgastados, con los que están ignorados, con todos. Y ese hecho, íntegramente social y humanista, tiene un solo objetivo: velar por San Luis, por los puntanos y puntanas. En medio de una tormenta repudiable y abrumadora, la militancia aclamó a un piloto de tormentas indiscutible: Alberto Rodríguez Saá.

Esperanza y alegría

La convocatoria en el edificio de Compromiso Federal, en calle Pringles 1417, fue muy movilizadora. “Con los brazos abiertos”, se leía como un lema inmemorial en lo alto de una pared. Y a su vez, ese lema estaba acompañado por el color de carteles, pancartas y banderas.

Estuvieron presentes dirigentes, políticos, legisladores nacionales, provinciales, locales, referentes de distintas ciudades, sindicatos y público en general. Desde los primeros minutos, hubo algo que mantuvo un aire fresco: la alegría. Rodríguez Saá bailó, la gente bailó, se aplaudió, se cantó, se abrazó. Y eso es algo que hace tiempo no pasa en un San Luis que perdió la sonrisa.

Rodríguez Saá con la militancia.

“Recuerden, hemos dado un ejemplo de cómo se hace política. La política es un clima de fiesta, de alegría, se buscan los sueños”, contó ante un aplauso unánime. Esa alegría, justamente, es la clave de un abordaje que se proyecta a un futuro mejor.

Historia de Compromiso Federal: un espacio para decir

Rodríguez Saá inició su discurso con la historia de Compromiso Federal. Contó que tuvo sus orígenes en lo que fue el “Partido en Unión y Libertad” (PUL), que después, por distintos hechos que se dieron, se tornó a “Es Posible”, y luego derivó en Compromiso Federal. Un espacio que, como su nombre lo indica, tuvo un compromiso concreto y se plantó ante todos los que quisieron ponerle techo a San Luis.

“Con Compromiso Federal hemos hecho más que los gobiernos nacionales”, apuntó.

Rodríguez Saá prometió esperanza y en los hechos siempre cumplió.

En ese sentido, destacó que Compromiso Federal y el Partido Justicialista tienen sus respectivos caminos, pero confluyen en el mismo horizonte. Uno está para el otro. Todos juntos, nadie solo.

El rumbo, la actualidad y la solución

Rodríguez Saá habló de múltiples temas que son coyunturales a los argentinos y a los puntanos en sí mismos. Y remarcó que, en los tiempos que corren, hay un dolor común: la pérdida de un mañana mejor.

En esa línea, la solución la tiene quien en 40 años llevó a San Luis a lo más alto, a visibilizarlo en el país, y logró darle calidad de vida a la gente.

La gente mostró su cariño y gratitud.

Habló de política nacional, habló de política local. Habló de la pobreza, del hambre, de la revolución tecnológica y científica, de la biología, de la Inteligencia Artificial, de la guerra y de tantos otros temas que requieren un abordaje urgente.

“Ya probamos con el inservible. ¿Querés probar? Ahí lo tenés”, dijo.

En ese sentido, sentenció: “Somos los únicos que podemos decir que después de diciembre de 2027 en San Luis va a volver la justicia social (…) 40 años de gobierno nos dan legitimidad”.

También fue muy claro al indicar que “hay que abandonar el egoísmo”.

“Somos la garantía, vamos a volver para hacer todo lo que tenemos que hacer”, remarcó ante una ovación total.

“Vamos a volver, a volver, a volver, vamos a volver”, cantaba la militancia en un eco imposible de tapar.

Una mención que emocionó y dio ejemplo

Durante su alocución, Rodríguez Saá destacó la figura de Josefina del Valle Aldana, titular de Compromiso Federal. “Cuando llega el momento de meter la pata en el barro, Josefina está. Necesitamos militantes, no dirigentes”, subrayó.

El momento fue muy aplaudido y Josefina se mostró notablemente conmovida, en un reconocimiento a tantos años de militancia y apoyo incondicional, en las buenas y en las malas.

Lo elemental para volver

Rodríguez Saá señaló que para volver primero es necesaria la “concentración de fuerzas”, donde “nos quedamos los que somos; el que se quiera ir, que se vaya”. De ahí, cada militante se tiene que convertir en una fábrica de esperanza, un término que indicó devaluado desde algunas perspectivas filosóficas porque, a veces, la esperanza hace que aquello que se busca finalmente no se cumpla.

Pero remarcó que en San Luis eso no ocurre en su camino: “Siempre que prometemos, cumplimos. Esperanza es que mañana va a ser mejor”.

Luego de generar la esperanza, hay que ir por la confianza, y destacó que el espacio tiene un banco de confianza. Los hechos hablan por sí mismos. “Nosotros podemos generar confianza. Mirá cómo dejamos San Luis y cómo es ahora (…) ¿Poggi, qué hiciste? Nada”, apuntó.

Posteriormente viene la organización, para llegar a las elecciones con todas las fuerzas necesarias, bajo lo que la ley y la democracia indican.

El encuentro concluyó con múltiples aplausos y arengas que lo aclamaron para volver. Rodríguez Saá, notablemente emocionado y comprometido con los sueños de San Luis, se fue con la convicción de un camino lleno de integridad. Lo mejor está por venir.