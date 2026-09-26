Juanma, redes a full, chismes de peluquería y el Alzheimer de su madre

Frente a un espejo de su casa del barrio Los Venados, el pequeño Juan Manuel bailaba, y se movía, y coqueteaba con movimientos que llamaban la atención de sus familiares. “Díganle algo”, advertía su cuñado ante el inevitable camino que tomaría en su adolescencia y en su adultez. En esa etapa de su vida se encuentra ahora el influencer, asentado en el mundo de las redes sociales, difícil de levantarlo temprano a la mañana y siempre entregado a la diversión.

Pero hay un aspecto en la vida de Juanmadanza que se hizo conocido hace relativamente poco y que explica de alguna manera su presente exitoso: el de sus padres. “Siempre me apoyaron en todo lo que hice, tuve unos padres excepcionales” , dijo el artista en una nueva edición de “Contame de vos”.

Su padre murió en la pandemia luego de estar internado durante 45 días, pocos días antes de las Fiestas de Fin de año y generó un dolor intenso en Juan, quien en aquellos momentos oscuros pensó que posiblemente fuera mejor decirle adiós a su progenitor en aquellas condiciones antes de verlo superar la enfermedad y que quedara con secuelas por el resto de su vida. “Lo despedí cuando cayó en la clínica”.

"Cuando hablo de mis padres me emociono. Siempre me apoyaron en todas mis decisiones, tuve unos padres excepcionales".

Aunque la relación más íntima, intensa y conocida la tiene con su madre, a quien a poco de quedarse viuda le diagnosticaron Alzheimer. “Creo que no hizo el duelo como corresponde ni dijo todo lo que sentía. En su enfermedad, trato de estar con ella, de cuidarla, de acompañarla. Mi vieja es una persona muy divertida, espontánea, una loca linda, pero es duro darse cuenta que hay días en que no me reconoce”, contó y advirtió que se emociona cada vez que menciona el tema.

Entre los cinco hermanos se turnan para acompañar a la mujer en su trance, algo que Juanma agradece y hace que se llene de orgullo por su familia. “Hace poco –recordó- mi hermana me dijo que ellos supieron desde que chico que yo iba a ser gay”.

El joven vive su sexualidad con una mezcla de desparpajo, libertad y satisfacción, aunque para llegar a ese estado tuvo que sobrepasar momentos complejos, sobre todo en la escuela. Dividió sus estudios entre la Escuela 49 del barrio Policial y la Lucio Lucero y siempre estuvo más cerca de las chicas que de los chicos.

“Jugaba a las Barbies, por supuesto. Si tenía que jugar al fútbol era por obligación, en Educación Física, pero era el que atajaba”, se atajó el bailarín, que recordó que en la primaria y la secundaria los varones siempre lo hicieron a un lado. “Yo era el gay, el maricón”.

Como siempre le gustó filmarse y bailar, la explosión de las redes sociales le vinieron a la perfección. Todo lo que hacía, al principio, era filmarse, bailar y subir sus videos, que no paraban de acumular seguidores. Hoy tiene más de 37 mil.

Con el tiempo, sumó picante a esa primera etapa y empezó a contar algunos chismes de la noche puntana, un ambiente en el que Juanma se mueve como pez en el agua. “Son todas cosas que me voy enterando y que las cuento a manera de juego. Muchas de esas novedades surgen de las charlas que tengo con mis clientas en la peluquería”.

Hace unos diez años que el influencer atiende una peluquería en donde hace alisados, peinados, prepara novias y quinceañeras y también hace maquillaje, todos trabajos que aprendió en su adolescencia y que ahora comparte con sus clientas, aunque lo que más le gusta son los chismes. “Me cuentan cada cosa que mejor lo dejamos ahí”, sostuvo.

Juanma comenzó a bailar de muy chiquito en un salón de su barrio. Luego hizo danzas clásicas en el Centro Cultural Puente Blanco y así formó al bailarín que lleva adentro y que estuvo a punto de tocar el cielo con las manos en dos ocasiones, cuando hizo el casting para “Bailando por un sueño” y Marcelo Tinelli compartió su video.

“En realidad –repasó el artista- la primera vez que me inscribí fue para Gran hermano, el que se hizo después de la pandemia. Después estuve dos veces muy cerca del Bailando, aunque no se dio, pero me dejó una buena experiencia, salí en muchos programas de Buenos Aires y la gente me empezó a conocer”.

Aunque reconoce que “ya estoy un poco jubilado del baile”, el sueño mayor de Juanma es estar en esa pista y demostrar en la tele lo que muestra todo el tiempo en las redes sociales.