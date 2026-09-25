Dos veces enorme y dos veces veloz, los Suramericanos inolvidables de Bruno

Enorme y veloz. Con esas dos cualidades terminó Bruno De Genaro su participación en Juegos Suramericanos de los que se llevará un récord más: fue el único deportista puntano en conseguir dos medallas en la competición.

A la de los 4x400 en posta que obtuvo el viernes a la tarde, hay que sumarle la que consiguió el jueves, de plata, en los 400 metros con vallas, la prueba que es su especialidad y de la que es constante animador continental.

De Genaro fue parte del equipo con Juan Ciampiti, Agustín Piti y Elián Larregina y en una carrera electrizante que fue ganada por el cuarteto venezolano. El bronce quedó para Colombia.