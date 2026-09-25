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Dos veces enorme y dos veces veloz, los Suramericanos inolvidables de Bruno

El corredor fue parte de la posta 4x400 que obtuvo la medalla de plata en una de las últimas carreras de los juegos. Fue el único puntano en ganar dos medallas.

Por redacción
| Hace 2 horas

Enorme y veloz. Con esas dos cualidades terminó Bruno De Genaro su participación en Juegos Suramericanos de los que se llevará un récord más: fue el único deportista puntano en conseguir dos medallas en la competición.

 

 

A la de los 4x400 en posta que obtuvo el viernes a la tarde, hay que sumarle la que consiguió el jueves, de plata, en los 400 metros con vallas, la prueba que es su especialidad y de la que es constante animador continental.

 

 

De Genaro fue parte del equipo con Juan Ciampiti, Agustín Piti y Elián Larregina y en una carrera electrizante que fue ganada por el cuarteto venezolano. El bronce quedó para Colombia.

 

 

 

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