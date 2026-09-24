Ignacio Piotto jugará la final por el oro Suramericano del pádel

En el segundo set más disputado del torneo, a tal punto que se definió en el tie break, Ignacio Piotto se aseguró junto a su compañero -el misionero Santino Contreras- una medalla en los Juegos Suramericanos de Santa Fe. El viernes 24 de septiembre disputará la final por el oro.

Luego de una primera fase en la que dupla argentina tuvo un paso arrollador, en las semifinales se encontraron con los uruguayos Higor Ensslin y Juan Artía, a quienes vencieron por 6-0 y 7-6, con el tie break definido en 8 a 6 para los argentinos.

Los rivales de Piotto y Contreras en el partido definitorio se conocerán en las próximas horas y surgirán del partido entre la dupla paraguaya y chilena.