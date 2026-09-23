  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

20°SAN LUIS - Miércoles 23 de Septiembre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

20°SAN LUIS - Miércoles 23 de Septiembre de 2026

EN VIVO

Ignacio Piotto

Un chico de Concarán alimenta su objetivo de dorado a fuerza de triunfos

Es el representante del pádel argentino junto a Santino Contreras. Vencieron en el tercer partido del grupo a la dupla chilena y se clasificaron para las semifinales. 

Por redacción
| Hace 3 horas
Piotto, de espaldas, choca las manos con su compañero.

Tras una primera jornada brillante en la que acumuló dos victorias contundentes, la dupla del puntano Ignacio Piotto y Santino Contreras sigue con andar firme en el torneo de pádel de los Juegos Suramericanos de Santa Fe. Los argentinos ganaron el miércoles su tercer partido y están muy cerca de una medalla.

 

 

Piotto, nacido en Concarán y parte activa del circuito mundial de pádel, y su compañero vencieron 6-2, 6-4 a Matías Negrete y Daniel Salinas y pasaron a las semifinales, que se disputarán el jueves. El martes habían obtenido dos victorias, de manera aún más contundente, que les permitió liderar la zona.

 

 

La dupla argentina puede escribir una página histórica en el deporte ya que es la primera vez que el pádel es parte de una competencia de este tipo. Tras las semis del jueves–para las que Piotto y Contreras esperan rival- la final por las medallas se jugará el viernes.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo