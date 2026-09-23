Un chico de Concarán alimenta su objetivo de dorado a fuerza de triunfos

Tras una primera jornada brillante en la que acumuló dos victorias contundentes, la dupla del puntano Ignacio Piotto y Santino Contreras sigue con andar firme en el torneo de pádel de los Juegos Suramericanos de Santa Fe. Los argentinos ganaron el miércoles su tercer partido y están muy cerca de una medalla.

Piotto, nacido en Concarán y parte activa del circuito mundial de pádel, y su compañero vencieron 6-2, 6-4 a Matías Negrete y Daniel Salinas y pasaron a las semifinales, que se disputarán el jueves. El martes habían obtenido dos victorias, de manera aún más contundente, que les permitió liderar la zona.

La dupla argentina puede escribir una página histórica en el deporte ya que es la primera vez que el pádel es parte de una competencia de este tipo. Tras las semis del jueves–para las que Piotto y Contreras esperan rival- la final por las medallas se jugará el viernes.