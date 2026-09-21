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Suramericanos

Otro contundente triunfo de Puly Villegas con olor a medalla

El puntano en pareja con Facundo Andreasen obtuvo su segunda victoria, esta vez ante la pareja peruana. Solo recibieron cinco puntos en contra. 

Por redacción
| Hace 2 horas

Con la misma contundencia que en su debut, la dupla del puntano Alfredo Villegas y Facundo Andreasen se impuso a la dupla peruana conformada por David Yupanquiaguilar y Andre Bellido en el segundo partido de la categoría masculina Pelota de goma en los Juegos Sudamericanos que se desarrollan en Santa Fe. 

 

 

El histórico deportista puntano es una de las esperanzas más firmes de medalla para la Argentina y refrendó ese favoritismo triunfo por 15 a 2 y 15 a 3 ante la dupla incaica. 

 

 

Tras el triunfo ante los uruguayos del domingo, Villegas y Andreasen se aseguraron un lugar en la pelea por las medallas que se entregarán el jueves. 

 


Mañana será día de descanso para los argentinos y el miércoles tendrán que cerrar la fase clasificación ante Bolivia.

 

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