"Puly" Villegas festeja el oro en familia y ahora juega en San Luis

Alfredo Villegas no detiene su andar de éxitos en el mundo de la pelota paleta. El puntano, medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Chile en la especialidad goma trinquete, disfruta en familia, analiza lo que pasó y, lejos que quedarse en el detalle dorado, se pone en modo competitivo y desde mañana jugará en San Luis el Torneo Internacional que se desarrollará en el Trinquete Modelo.

“Nunca me imaginé que iba a jugar dos Panamericanos y que los iba a ganar. Dios me dio más de lo que imaginé”, dice “Puly”, y admite que este fue diferente. “Lo hizo distinto que estuvieran mis hijos, eso siempre va a quedar en mi memoria. Perdíamos 5 a 0 con México en la final y veo por el vidrio del fondo de la cancha a mi nena llorar. Y cuando nos recuperamos con Facundo (Andreasen, su compañero de equipo) vuelvo a ver y ya estaba más calma. Esos momentos son inexplicables y hermosos a la vez. Verla me da mucha motivación para poner lo mío y salir a ganar. Lo hago siempre, pero esta vez fue muy especial”.

Termina el juego. Los argentinos Villegas y Andreasen vencen a los mexicanos Arturo Rodríguez y Daniel García por 2 a 0 (15-8 y 15-2) y Emilia (11 años), la hija mayor de Alfredo, entra a la cancha con la bandera de San Luis haciendo las veces de capa, junto a Máximo (10) y Salvador (6).

“Mi nena se emociona muchísimo, sabe que me duele perder y ellos, los tres y mi señora (Guillermina), están conmigo todo el tiempo. Es impresionante que estén así por mí, que lo vivan de esa manera”.

Insaciable

"Puly" ganó 7 mundiales en diferentes especialidades (2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2021 y 2022) y 2 oros panamericanos (2019 y 2023).

México creció en esta especialidad, a tal punto que en los Panamericanos de Perú 2019 Argentina perdió por primera vez en 50 años. En ese Panamericano Alfredo fue campeón en otra especialidad: pelota de cuero, frontón 36 metros.

“Se hicieron muy fuertes los mexicanos. Tuvimos un partido increíble, fue nuestra mejor versión, hicimos todo a la perfección”, indica el puntano sobre la final ante los aztecas. “Las finales son diferentes, fuimos contundentes, estuvimos en un gran nivel”.

Alfredo (32 años) recuerda que la mañana de la final, su papá Eduardo le dijo: “Tranquilo que es un partido más". "Mi padre es el mentor de todo, por eso cuando terminó el partido le dije: ‘Gracias papá por enseñarme este deporte, que amo infinitamente, y soy un agradecido’”.

Juntos y premiados. Con sus hijos Máximo (10), Salvador (6), Emilia (11) y su esposa Guillermina. "Ellos están conmigo todo el tiempo", dice Alfredo.

“Puly” se permite analizar el andar familiar en este deporte. “Hemos tenido una carrera muy bonita los tres (sus hermanos Jorge y Gabriel, también campeonísimos). Mi padre siempre nos dice que el mejor es el equipo Villegas y a eso lo tenemos claro los tres. Yo he sido el malcriado de toda la familia, ellos se desviven esperando que pueda ganar y que me vaya bien. Eso lo valoro y me emociona, me llena de orgullo”.

Y hay más de los Villegas por delante. “Ahora está Andresito (hijo de Jorge), todos tenemos hijos y están jugando, ya son apasionados por la paleta. Les inculcamos este deporte, ojalá que puedan ser campeones el día de mañana pero, ante todo, que sean buenas personas y felices”.

Finalmente se refirió a los 12 deportistas de San Luis en los Panamericanos. “Es impresionante, se me pone la piel de gallina. Somos 50 millones de habitantes en el país y hubo alrededor de 860 atletas de Argentina, de los cuales 12 éramos puntanos, eso me explota el corazón de felicidad. Amo a esta provincia, es algo histórico y ojalá el deporte de San Luis siga creciendo”.

► Fiesta en casa

Mañana, el viernes y el sábado se juega un Torneo Internacional en San Luis, con Francia, España, Uruguay, Chile y Argentina, en goma trinquete y pelota de cuero.

La dupla ganadora del oro panamericano en goma trinquete cambiará de especialidad y jugará en pelota de cuero. “Ganamos en Pamplona, no es nuestra especialidad pero somos fuertes. Cerrar el año acá será muy lindo”, dice Alfredo.

En la especialidad pelota de cuero, la pelota va muy veloz, se juega con una palita española de madera, más chica, y con casco. “La velocidad con la que viene la pelota es complicada, puede viajar a más de 200 kilómetros. En Europa están las potencias y vendrán a San Luis estos días”.

“Están todos invitados, será un torneo maravilloso, ojalá podamos ganarlo”, dice “Puly”, siempre con ganas de más.

Redacción / NTV