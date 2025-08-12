Murió el piloto Claudio Segarra en un entrenamiento en Río Cuarto

Claudio Segarra perdió la vida luego de un grave accidente registrado este domingo en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. Su muerte generó una profunda conmoción en el “mundo tuerca” argentino.

Según el medio “ElDoce.TV”, participaba de los entrenamientos de la Monomarca Fiat, con vistas a la fecha del Turismo Pista que se va a desarrollar en San Luis.

El accidente ocurrió cuando Segarra, al mando de un Fiat Palio, perdió el control del volante en el ingreso a la recta principal y terminó impactando de frente contra el paredón que da a la sala técnica del circuito. Como consecuencia de la magnitud del accidente las actividades fueron suspendidas.

La noticia provocó una profunda conmoción entre colegas, equipos y seguidores de la competencia. Turismo Pista San Luis compartió un sentido mensaje ante el fallecimiento de Segarra. “La familia del automovilismo se encuentra de luto”, afirmaron.

Por su parte, Categorías Asociadas de Pistas Cordobesas (Capicor) también expresó su pesar frente al deceso del piloto. “Te vamos a recordar con esa sonrisa y sencillez que te caracterizaba”, destacaron.

Fuente: Eldoce.TV y Puntal