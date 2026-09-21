Un auto, una viuda, una hija que reclama la herencia y un comprador estafado

Un automóvil perteneciente a un hombre que falleció y que fue vendido por su viuda inició un litigio penal que llegó la semana pasada a una audiencia de inicial en los tribunales de Villa Mercedes. Las acusadas son la viuda y su hija y en el medio quedó el damnificado, el comprador del rodado.

Madre e hija son oriundas de la localidad de Unión, en el sur provincial, y son investigadas como coautoras del delito de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados, que castiga a quien “promete o vende un derecho sobre un bien a una persona y luego realiza una acción que arruina, anula o complica ese derecho de forma oculta o maliciosa”.

La denuncia con que se inició el trámite fue formulada en abril de 2024 por quien compró de buena fe el auto a la esposa de quien fue su dueño. A poco tiempo de la operación, dijo el perjudicado, la hija de la vendedora –hija también del fallecido- expuso una denuncia en la que reclamó el vehículo como parte de la herencia.

Más allá de que la defensa de las mujeres -que afrontan el debate con una estrategia en común,- aseguraron que los hechos no sucedieron como se relató en la acusación, el proceso continuará, aunque con las acusadas en libertad.

Al finalizar la audiencia, Fiscalía solicitó la restitución del vehículo al denunciante y pero el juez de la causa, Santigo Ortiz, postergó esa decisión para después de un recurso solicitado por la defensa.