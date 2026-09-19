Impresionante choque: un automóvil quebró una columna de un transformador

Un accidente de tránsito que podría haber dejado secuelas mayores, se registró esta mañana en la esquina de la Avenida Sucre y Elpidio González, a la altura de la Villa Deportiva de la ciudad de San Luis

Fue protagonizado por un Peugeot 208 que circulaba por Justo Daract en sentido sur a norte y por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió control del volante y se estrelló contra uno de los postes de cemento de un transformador del servicio energético.

Debido al golpe en seco, además de quebrar el poste, el vehículo quedó con importantes daños en la trompa y el único ocupante no sufrió lesiones de gravedad, según informó uno de los medios que cubrió la emergencia.

Foto: gentileza