No aparece desde el miércoles un chico de 16 años
En las últimas horas se intensificó la búsqueda para dar con el paradero del chico que está ausente de su hogar, en la ciudad de San Luis, desde este miércoles.
Hasta Missing Children Argentina llegó la preocupación por la ausencia de Benjamín Gutiérrez, un joven de 16 años, que es buscando intensamente por su familia desde el miércoles 16 de setiembre.
La Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (Canaf) emitió una solicitud de paradero, tras un aviso que dio un familiar.
El chico mide aproximadamente 1,70 de estatua y tiene cabello rizado. La última vez que estuvo en su casa vestía un jogging, un camperón tipo inflable negro, una campera roja y una gorra negra.
Se solicita que, ante cualquier información que pueda ayudar a ubicarlo, comunicarse directamente al 911 o dirigirse a cualquier dependencia cercana.
Más Noticias