  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

18°SAN LUIS - Viernes 18 de Septiembre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

18°SAN LUIS - Viernes 18 de Septiembre de 2026

EN VIVO

Calor y viento

El tiempo del fin de semana será el auténtico primavera cero

La temperatura tendrá niveles muy por encima del promedio para esta época del año. El invierno se despide con calor, algunas lluvias y viento norte. Las máximas rondarán los 27 grados. 

Por redacción
| Hace 4 horas

El úlitmo fin de semana de invierno se vivirá a temperaturas primaverales. De hecho, la Red de Estaciones Meteorológicas indicó que la llegada del viento norte hará que el registro se ubique “por encima de los valores normales” para esta altura del año y superará de manera significativa el promedio provincial. Esas condiciones prevalecerán hasta el domingo, el último día de la estación más fría.

 

 

El viernes 18 la mínima será de 11 grados, cuando el promedio para el mes es de 6. El cielo estará nublado y no se descarta que en el norte provincial haya precipitaciones aisladas, sobre todo durante la tarde. La máxima será prácticamente veraniega: 26 grados.

 

 

 

El sábado las temperaturas ascenderán hasta llegar a los 27 de máxima, con el cielo despejado por la mañana y algo cubierto a partir del mediodía. La posibilidad de precipitaciones, aunque baja, será en el sur de la provincia.

 

 

Como durante todo el fin de semana será el viento el protagonista dominguero. El 20 de septiembre no habrá muchos cambios en la temperatura y las lluvias se instalarán en el sur y en el centro de la provincia. La mínima ascenderá a 12 y la máxima se mantendrá en 27.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo