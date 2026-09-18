El tiempo del fin de semana será el auténtico primavera cero

El úlitmo fin de semana de invierno se vivirá a temperaturas primaverales. De hecho, la Red de Estaciones Meteorológicas indicó que la llegada del viento norte hará que el registro se ubique “por encima de los valores normales” para esta altura del año y superará de manera significativa el promedio provincial. Esas condiciones prevalecerán hasta el domingo, el último día de la estación más fría.

El viernes 18 la mínima será de 11 grados, cuando el promedio para el mes es de 6. El cielo estará nublado y no se descarta que en el norte provincial haya precipitaciones aisladas, sobre todo durante la tarde. La máxima será prácticamente veraniega: 26 grados.

El sábado las temperaturas ascenderán hasta llegar a los 27 de máxima, con el cielo despejado por la mañana y algo cubierto a partir del mediodía. La posibilidad de precipitaciones, aunque baja, será en el sur de la provincia.

Como durante todo el fin de semana será el viento el protagonista dominguero. El 20 de septiembre no habrá muchos cambios en la temperatura y las lluvias se instalarán en el sur y en el centro de la provincia. La mínima ascenderá a 12 y la máxima se mantendrá en 27.