La carrera contra el tiempo de Samuel: necesita un casco ortopédico de $4,7 millones

Hay miradas que lo dicen todo. La de Samuel Isaguirre Gaitán, de apenas 6 meses, es de esas. Es un bebé sonriente, lleno de vida, que se ilumina con cada caricia. Pero detrás de esa sonrisa, hay una lucha silenciosa y urgente.

A Samuel le diagnosticaron plagiocefalia severa. Su cabecita necesita ser corregida ahora, en estos meses cruciales donde el cráneo todavía puede moldearse. Si no, las consecuencias pueden ser para toda la vida.

El Dr. Hinojosa Lucas, neurocirujano infantil del Hospital Pediátrico San Luis, fue contundente en su pedido del 14 de septiembre: solicita casco ortopédico en 3D scan de forma URGENTE para evitar secuelas neurológicas, sociales y funcionales, con controles cada 15 días.

El problema es el tiempo y el dinero. Y sus papis lo saben. Fernanda y Brian son los papás de Samuel. "Como familia estamos haciendo todo lo que podemos, pero el costo del casco se nos hace imposible", cuenta Fernanda.

Brian trabaja en una panadería. Con lo que gana intentan sostener la casa, los pañales, la leche. Pero los $4.706.000 que cuesta el tratamiento completo —según el presupuesto oficial de Plagiocefalia Argentina S.R.L.— es una cifra imposible para ellos. Y aquí está el dato más doloroso: Fernanda no tiene obra social.

Hizo lo que toda mamá haría. Fue al Policlínico Regional, golpeó la puerta de Servicio Social, entregó todos los papeles, la historia clínica y los pedidos médicos. El expediente está ahí, tramitándose. Pero los tiempos de la burocracia no son los tiempos de Samuel. "Yo ya entregué todo en el Policlínico, pero sé que puede demorar bastante y Samuel lo necesita ahora, el casquito", dijo con mezcla de angustia y esperanza que solo una mamá entiende.

Mientras el expediente avanza, la cabecita de Samu sigue necesitando corrección y su movilidad ya se está viendo retrasada. "Samuel es un bebé muy sonriente, lleno de vida y como mamá lo único que quiero es poder darle lo que él necesita", repitió Fernanda. Por eso hoy, junto a Brian, decidieron pedir ayuda. No por resignación, sino por amor.

"Cualquier ayuda, por más que sea pequeña para nosotros significa muchísimo. Queremos agradecer de corazón a todas las personas que nos están ayudando compartiendo", expresó.

¿Cómo ayudar?

Samuel no puede esperar al expediente y necesita empezar ya. Se reciben aportes a través de los siguientes datos:

Alias: samuel.isaguirre26

A nombre de: Fernanda Pilar Gaitán (su mamá).

Cada aporte y cada compartida lo acerca a su casco y a una vida sin secuelas.