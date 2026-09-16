Identidad Radical denunció proscripción, apuntó a Poggi y la Justicia le devolvió la lista

En una conferencia de prensa encabezada por José Riccardo, Fidel Haddad, Isabel “Chavela” Jiménez, Héctor Urquiza y Ramiro Derra, la Lista 10 denunció que la Junta Electoral Partidaria la dejó afuera por diez denuncias de afiliados y que mantiene 60 impugnaciones sin resolver. Minutos después, el juez federal Juan Esteban Maqueda hizo lugar a su apelación y ordenó que siga en carrera, con la exclusión de las diez candidaturas cuestionadas.

Esta mañana, Identidad Radical, sector opuesto al oficialismo de Álvarez Pinto, actual ministro de Turismo y Cultura, denunció lo que sucede en la UCR Distrito San Luis. La conferencia se realizó en la sede del radicalismo puntano y contó con la participación de José Riccardo, Fidel Haddad, Isabel Jiménez, Héctor Urquiza y Ramiro Derra, entre otros.

Bajo el lema “Somos Identidad Radical, Lista Número 10”, denunciaron una situación de proscripción, obstaculización y negación de información por parte de las autoridades partidarias. “Nos han dejado fuera de la carrera electoral. Estamos presentando una impugnación porque no pueden obrar en tal sentido en tanto haya una situación judicial en proceso”, afirmaron.

Según la Lista 10, el 5 de septiembre presentaron la nómina de candidatos para todos los departamentos, circuitos y cargos partidarios, con la documentación completa. Sostuvieron que la Lista 133, Radicales Unidos, del oficialismo, no cumplió con esas condiciones. “Es de público conocimiento que eran las 2 de la madrugada del día 6 y aún todavía no hacían la presentación. Nos quedamos hasta las 12 menos 10 de la noche y aparecieron dos mujeres con dos cajas vacías. No tenían nada. Y una lista que la estaban escribiendo con la computadora del partido”, señalaron.

Los dirigentes acusaron al presidente de la Junta Electoral Partidaria de recibir aceptaciones por una puerta lateral y recordaron que presentaron 60 impugnaciones a la Lista 133 por acumulación de cargos, paridad y errores en los DNI, que nunca fueron resueltas. “Hoy la Lista 133 solo está completa en Pedernera, no cumple con la Carta Orgánica”, dijo Chavela Jiménez.

Sobre la acusación de haber falsificado diez firmas de aceptación de candidaturas, fueron tajantes: “Tenemos el consentimiento del afiliado, la declaración jurada de aceptación firmada y fotocopia de DNI de cada uno. Mandamos carta documento para que ratifiquen o rectifiquen. Hay un formulario tipo con la misma letra dando vueltas en Merlo, La Punta, Unión, Los Molles y El Trapiche para hacerlos denunciar”.

También apuntaron a la conducción partidaria: “La UCR perdió la soberanía política, está conducida por empleados del Gobierno. Álvarez Pinto dijo que la UCR está conducida por Poggi. José Villa es empleado de Poggi, el presidente de la Junta es empleado de Poggi. Son marionetas”.

Minutos después de la conferencia se conoció el fallo que estaban esperando. El Juzgado Federal de San Luis hizo lugar al recurso de apelación de la Lista 10 en el expediente CNE 11600/2026, caratulado “Haddad, Fidel Ricardo, Lista N 10, Identidad Radical y otros c/ Junta Electoral Permanente - Unión Cívica Radical - Distrito San Luis s/ elecciones internas”.

La resolución del juez federal Juan Esteban Maqueda, fechada el 16 de septiembre de 2026 y con la firma del secretario electoral nacional Jorge Antonio Suárez Ortiz, revocó parcialmente el Acta 15 de la Junta Electoral Partidaria, del 12 de septiembre, que había decidido no oficializar a la lista.

Además, declaró la vigencia del Acta 10, del 8 de septiembre, mediante la cual la misma Junta había oficializado por unanimidad a Identidad Radical, con más de 250 candidatos en toda la provincia. La nómina incluía postulantes a delegados a la Convención Nacional, al Comité Nacional, al Tribunal de Contralor y a las convenciones de Pueyrredón, Pedernera, Chacabuco, Junín, Ayacucho, Belgrano, San Martín y Dupuy. También comprendía los circuitos de Juana Koslay, La Punta, Balde, El Trapiche, Tilisarao, Concarán, Naschel, Santa Rosa, San Francisco, Quines, Luján, Nogolí, Unión y Buena Esperanza, entre otros.

La decisión mantuvo la exclusión de las diez candidaturas cuestionadas, entre ellas la de Emma Gladys Baracco, pero preservó el resto de la lista. El juez aplicó los principios de conservación de los actos electorales, preclusión y seguridad jurídica para rechazar que esos casos controvertidos derivaran en la exclusión de la nómina completa.

También señaló una vulneración del derecho de defensa, porque a la Lista 10 solo se le había dado traslado de una de las diez presentaciones. Además, advirtió un tratamiento diferente: mientras que a la Lista 133 se le permitió subsanar errores mediante reemplazos, invocando el principio de participación, a Identidad Radical se la excluyó en su totalidad.

Por otra parte, dispuso correr vista al Ministerio Público Fiscal por las posibles implicancias penales. La controversia gira en torno a la autenticidad de las firmas y de las denuncias: si las firmas fueran apócrifas, podrían investigarse su falsificación y el uso de documentación falsa; si fueran auténticas, podría examinarse la actuación de quienes las desconocieron. La pericia caligráfica ofrecida por la Lista 10 quedó planteada para esa instancia y no para la electoral.

Con esta resolución, la interna de la UCR vuelve a tener dos listas para el 25 de octubre: la 133, del oficialismo, y la 10, Identidad Radical, que podrá competir con la exclusión de los diez nombres cuestionados.