Otro espacio donde el ministerio de Educación hace agua: los secretarios

Por medio de un escrito, los secretarios de escuelas de la provincia se sumaron a un reclamo común entre cualquier trabajador de un establecimiento educativo: un aumento de sueldo. “Hoy, quienes desempeñamos cargos jerárquicos de secretaría podemos percibir un salario inferior al de un docente de grado”, dijeron.

Los trabajadores dejaron en claro que no es su interés confrontar ni establecer una disputa con los docentes, sino que su intención es que la función que cumplen sea “reconocida y valorada salarialmente”.

El pedido puntual está dirigido al Ministerio de Educación, un organismo que hace agua por todos lados, con reclamos constantes de mejoras y escucha por parte de los trabajadores.

En este caso, los secretarios señalaron que para acceder a sus cargos “se requiere una trayectoria docente, capacitación, antecedentes y puntaje” y que llegar a ese puesto es el resultado de años de formación y recorrido profesional que permiten acceder a una función de alta responsabilidad dentro de las instituciones educativas.

“Sin embargo, la realidad salarial actual genera una situación contradictoria y, en muchos casos, sentimos un verdadero desánimo”, señalaron los secretarios, parte de la estructura jerárquica de una institución educativa.

Los empleados también le pidieron a las organizaciones gremiales que revisen la situación y consideren el pedido de un adicional específico para quienes cumplen esa función “que contemple la responsabilidad, capacitación y trayectoria necesarias”.