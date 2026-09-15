“Esta causa se les fue de las manos, no es proporcional la prisión preventiva”

Este miércoles, en los tribunales de Villa Mercedes, se llevará a cabo una audiencia en la que pedirán la libertad de Anabella Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel, quienes desde el pasado 24 de agosto, y después de dos años de investigación, cumplen prisión preventiva por la causa denominada “Molino Fénix”.

La audiencia, que se realizará en el Juzgado de Garantías 4, a cargo de Santiago Ortiz, fue convocada a solicitud de los defensores de los procesados. “Vamos a fundamentar la solicitud de inmediata libertad”, sostuvo el abogado Esteban Bustos, quien asiste a Anabella Lucero.

Con mucha cautela en la previa de la audiencia, Bustos apuntó que “no están dadas las condiciones para una preventiva”. Frente a medidas de este tipo, consideró que “hoy, ante la ley, no somos todos iguales”.

“Acá se ha mezclado la cuestión administrativa con la causa penal”, expresó Bustos. Seguidamente, insistió en remarcar que su defendida “nunca hizo nada en contra de la investigación y siempre actuó a derecho”. “No estamos hablando de fuga, ni de obstaculizar la investigación”. Por el contrario, “siempre estuvo disponible para cualquier requerimiento de la justicia”, remarcó.

Sin entrar en conjeturas, Bustos sostuvo que pedirán la libertad inmediata porque no están dadas las condiciones para la prisión preventiva: “No están configurados los requisitos fundamentales para continuar sosteniendo esta medida”.

Con la mirada puesta en las disposiciones y resoluciones de otras causas judiciales, Bustos señaló que “para unos hay riesgo procesal y para otros no. Y, como lo dije antes, en esta causa hay cuestiones raras, insólitas”.

Los hermanos Lucero y Scarel fueron alojados en la Penitenciaría Provincial el pasado 24 de agosto. La medida generó distintas lecturas: después de dos años de procedimientos, medidas investigativas y mucha exposición mediática de los acusadores, resulta contradictorio e incongruente que recién ahora haya surgido la sospecha de un presunto entorpecimiento de la investigación.