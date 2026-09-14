Imputaron a un custodio de Hebe Casado por un choque fatal: tenía 1,9 de alcohol en sangre

Un policía que integra la custodia de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, fue imputado este lunes por homicidio culposo agravado tras el choque en el que murió Diego Misael Dávila Oviedo, de 24 años. Según la Fiscalía, el agente conducía con 1,95 gramos de alcohol en sangre y cruzó al carril contrario de la Ruta Nacional 40.

El acusado es Jonathan Salvador Araujo Peña, quien había terminado su guardia el domingo por la mañana y regresaba a Lavalle en un Suzuki Fun. Alrededor de las 6:40, a la altura de la escuela Aldo Abraham, el automóvil que circulaba de sur a norte invadió la mano opuesta y colisionó con la moto Gilera de Dávila Oviedo, de acuerdo con la reconstrucción informada por el Ministerio Público Fiscal a la Agencia Noticias Argentinas.

Ambos conductores fueron trasladados al Hospital Central, donde los médicos constataron la muerte del motociclista. El custodio quedó arrestado.

La fiscal Mariana Gutiérrez le atribuyó una conducta imprudente y contraria a las normas de tránsito. La imputación contempla como agravantes el nivel de alcohol en sangre y la circulación en contramano al invadir el carril opuesto.

Además de la investigación penal, la Inspección General de Seguridad deberá determinar si Araujo Peña consumió alcohol mientras cumplía funciones en la Vicegobernación. Ese punto todavía no fue esclarecido.

Casado expresó sus condolencias a la familia del joven mediante una publicación en X, en la que reconoció que el agente presta servicios en su custodia. También aseguró que puso a disposición de la Justicia información y herramientas para esclarecer lo ocurrido.

La vicegobernadora sostuvo que confía en la investigación y que, si se determinan responsabilidades, deberá actuarse “sin privilegios ni excepciones de ningún tipo”.