San Luis: hay un segundo detenido por el homicidio de Hugo Orozco

Un hombre que fue arrestado mientras caminaba al costado de la Autopista de las Serranías, en dirección al puente de Donovan (Juana Koslay), resultó ser el principal sospechoso de la golpiza que le causó la muerte a Hugo “El Tuco” Orozco, en un ataque que se produjo el 8 de junio pasado en una vivienda de la avenida Intendente Aguirre Celi, en el sector de la zona oeste de la ciudad de San Luis.

Debido a las gravísimas lesiones que le ocasionaron, Orozco fue internado en terapia intensiva y tras luchar por más de 20 días por su vida, falleció el 3 de julio.

Por el atroz episodio ya hay un imputado con prisión preventiva.

El ahora segundo detenido sería de apellido Hernández y el juez de la causa había ordenado sucaptura.

Según la información extraoficial que se conoció en el cierre del domingo, la Policía tenía conocimiento de que el hombre que era intensamente buscado desde hace varias semanas, había sido visto por la zona comprendida por el puente de Donovan y el Hospital Central "Ramón Carrillo".

En esta ocasión no alcanzó a ocultarse ante un patrullaje de efectivos de la Comisaría 5° que, tras arrestarlo, lo pusieron a disposición de sus colegas de la Comisaría 4°, que tienen a cargo el sumario del homicidio.

Otro dato que se conoció es que Hernández tiene su domicilio en la zona oeste capitalina.

Los hechos

“El Tuco” Orozco, de 47 años, sufrió el ataque el 8 de junio en su casa ubicada en avenida Intendente Aguirre Celi, en la ciudad de San Luis. Al parecer, fue durante un encuentro con conocidos y amigos.

Tras la golpiza, los agresores se apoderaron de variados bienes y huyeron.

Orozco falleció a principios de julio tras varios días de agonía en la sala de cuidados intensivos del Hospital Central "Ramón Carrillo".

Uno de los implicados en el ataque mortal fue detenido el pasado 31 de agosto por policías del Departamento de Homicidios San Luis, por orden de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N.º 1 de la Primera Circunscripción Judicial.

El joven de 20 años (quien tiene un parentesco con el principal agresor) cumple desde el pasado jueves con prisión preventiva dispuesta por el juez de Garantía N.º 3 de la Primera Circunscripción Judicial, Marcos Flores Leyes.

Ese mismo día, familiares y amigos de la víctima se manifestaron en las puertas de tribunales pidiendo por la celeridad de la pesquisa y por la detención del segundo sospechoso que está señalado como el principal responsable de las lesiones que le ocasionaron la muerte a "El Tuco" Orozco.

Este lunes, seguramente será llevado a tribunales para la audiencia de formulación de cargos.