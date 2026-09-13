Una puntana revive el objetivo del carnaval y busca vincular San Luis con Río de Janeiro

Las inolvidables ediciones del carnaval de Río de Janeiro en San Luis dejaron en Krys Sorialuc un amor imposible de definir por la cultura carioca. Después de vivir de cerca aquella fiesta en sus ediciones puntanas, hace tres años la mujer decidió radicarse en Brasil para ser parte directa de eso que tanto le gusta.

Pero como su amor y su vínculo por San Luis permanecen intactos, elaboró un proyecto para unir ambas ciudades y para continuar con el objetivo inicial que persiguió la llegada del carnaval más grande del mundo a la provincia. “Como puntana me interesa retribuir lo que la ciudad me otorgó en su momento, desde el acceso a los cursos de idiomas, hasta el primer título académico así como la chance de entrar en contacto con otro país”, dijo Krys desde Río de Janeiro.

La idea que persigue la mujer en Brasil es armar una comunidad de puntanos en Río a través del perfil de Instagram Brasileireando. Dijo que fue justamente el desarraigo lo que provocó el interés de entrelazar a los pueblos y a su gente. “El hecho de vivir lejos de mi ciudad me provoca nostalgia; y por eso deseo compartir lo que aprendi en la provincia”, sostuvo.

La mujer nació hace 44 años en San Luis y pasó su infancia en el barrio Di Pascuo -en una casa entre calles Martin de Loyola y Antonio Esteban Agüero- y su adolescencia en el barrio 292 Viviendas. Estudió en la Escuela Normal Mixta y aquí quedaron su madre, sus hermanos, sus hijos y hasta una nieta, a quienes visita al menos una vez al año.

En el perfil de la red social, Krys –cuyo nombre real es María Cristina Soria Lucero- ofrece “una inmersion cultural por Río, a través del idioma”. Es por eso que comenzó a dictar clases de portugués para puntanos que se conectan al meet, ofrece tips para los viajes y asesora sobre las scolas de samba.

Justamente, “Imperio da penha” una agrupación que armó hace poco tiempo un carnavalero que Sorialuc conoció en San Luis la invitó a participar de un encuentro y la puntana se sintió “como en familia”. El conjunto tiene el objetivo de salir al Sambódromo en el carnaval de 2027.

Pero más allá de su actividad carnavalera, la puntana espera ser útil en la enseñanza del idioma y de paso continuar con el espíritu docente que descubrió cuando dio clases de ajedrez en la ULP, desde 2011 a 2018.

“Aprender un nuevo idioma trae beneficios para la salud mental, está comprobado que ayuda al proceso cognitivo”, dijo la gestora, quien además ofrece algunos beneficios para sus seguidores en las redes.

La primera relación de la puntana con la cultura brasileña fue por medio de los cursos de portugués que dictaron algunas profesoras del país vecino. “Luego, con el carnaval de Rio en San Luis, comencé una amistad con nativos”, recordó la puntana que desde el 2015 viajó todos los veranos a las playas verdes y amarillas.

En 2020, tras quedarse varada por la cuarentena, pasó más tiempo del esperado y cuando pudo salir aprovechó para conocer más y se animó a viajar hasta el nordeste. Ahora, Cristina vive con su pareja en el barrio Imperial de San Cristobal y trabaja como guía por el centro de Río además de tener su propia academia de portugués online para argentinos.

Cuando el carnaval de Río llegó a San Luis, Krys estudiaba Tecnicatura en Turismo e hizo prácticas como coordinadora de viaje de las delegaciones cariocas que llegaron a la provincia. Recuerda que esperó al contingente en Paso de los Libres y lo acompañó hasta La Punta, en una experiencia “que me sirvió muchísimo como primer encuentro con la gente de Brasil”.

Desde que está radicada en las playas, la puntana se cruzó con varios argentinos que visitan el país y mantiene contacto con algunos puntanos que viven allá como Pablo Zuma, quien montó una agencia de viajes; un joven de Naschel que trabaja como fotógrafo y bartender; y un veterinario que atiende a las mascostas de los turistas.

Con el paso del tiempo, la mujer está convencida que desde que llegó a Brasil “mi vida se desarrolló de manera perfecta”, pero siempre con la base que le dio San Luis.

Gracias al ajadrez y a algunos contactos con brasileños, Soria aprendió a combinar las palabras para mejorar en el idioma; y como técnica en turismo creó nexos entre las personas. Los dos elementos necesarios para crear una comunidad. “Brasileireando es la unión de todo eso”, concluyó.