  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

SAN LUIS - Domingo 13 de Septiembre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

SAN LUIS - Domingo 13 de Septiembre de 2026

EN VIVO

San Luis

Solidaridad vecinal frente al olvido: organizaron una olla popular en La Patrona

Tras la intensa nevada, unas 20 familias se vieron seriamente afectadas. Lamentan la ausencia de asistencia estatal y resisten unidos.

Por redacción
| Hace 3 horas
Desde el barrio insisten en la urgencia de recibir colaboración con elementos indispensables. Por ahora, la olla popular dio un manto de esperanza. Foto: gentileza.

La nevada registrada este sábado golpeó con dureza a los sectores más vulnerables de San Luis, dejando en una situación crítica a unas veinte familias del barrio La Patrona, ubicado en las inmediaciones del barrio República.

 

 

La acumulación de agua y la precariedad de las viviendas provocaron que los vecinos perdieran frazadas, roperos, ropa y colchones, quedando a la intemperie y sin respuestas institucionales.

 

 

Los vecinos compartieron un momento, unidos, tras la nevada. Foto: gentileza. 

 

 

David Szulak, un vecino, expresó su descontento ante la falta de respuestas oficiales: “Hasta ahora no ha aparecido ni una autoridad a darnos una manito acá con el tema de qué se va a hacer, con nylon, con colchones, ni nada de eso”.

 

 

Ante la indiferencia estatal y con el lema de la Inmaculada Concepción de María —que da nombre al lugar “La Patrona”—, los habitantes decidieron organizarse. En medio de la emergencia, impulsaron una olla popular para sobrellevar el frío y demostrar que la empatía comunitaria sigue en pie cuando las autoridades brillan por su ausencia.

 

 

Desde el barrio insisten en la urgencia de recibir colaboración con elementos indispensables como nailon, colchones y alimentos. Quienes deseen colaborar pueden acercarse directamente al asentamiento para asistir a las familias afectadas.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo