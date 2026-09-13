Solidaridad vecinal frente al olvido: organizaron una olla popular en La Patrona

Desde el barrio insisten en la urgencia de recibir colaboración con elementos indispensables. Por ahora, la olla popular dio un manto de esperanza. Foto: gentileza.

La nevada registrada este sábado golpeó con dureza a los sectores más vulnerables de San Luis, dejando en una situación crítica a unas veinte familias del barrio La Patrona, ubicado en las inmediaciones del barrio República.

La acumulación de agua y la precariedad de las viviendas provocaron que los vecinos perdieran frazadas, roperos, ropa y colchones, quedando a la intemperie y sin respuestas institucionales.

Los vecinos compartieron un momento, unidos, tras la nevada. Foto: gentileza.

David Szulak, un vecino, expresó su descontento ante la falta de respuestas oficiales: “Hasta ahora no ha aparecido ni una autoridad a darnos una manito acá con el tema de qué se va a hacer, con nylon, con colchones, ni nada de eso”.

Ante la indiferencia estatal y con el lema de la Inmaculada Concepción de María —que da nombre al lugar “La Patrona”—, los habitantes decidieron organizarse. En medio de la emergencia, impulsaron una olla popular para sobrellevar el frío y demostrar que la empatía comunitaria sigue en pie cuando las autoridades brillan por su ausencia.

Desde el barrio insisten en la urgencia de recibir colaboración con elementos indispensables como nailon, colchones y alimentos. Quienes deseen colaborar pueden acercarse directamente al asentamiento para asistir a las familias afectadas.