Vuelve la luz tras la nevada en las zonas más afectadas

Tras una noche muy fría de trabajo, de a poco la situación de la energía eléctrica se normaliza en el interior provincial. Edesal informó que en Estancia Grande y Las Barranquitas, el servicio ya fue reestablecido en tanto que el domingo al mediodía había operarios trabajando para que Riocito, La Cumbre y Lafinurn vuelvan a tener luz.

La empresa informó que el peso de la nieve provocó en numerosos sectores el quiebre de ramas y la caída de árboles sobre las líneas, lo que pordujo el corte de energía. En otros casos fue el descenso de ramas sobre las líneas lo que causó interrupciones y fallas reiteradas.

Las principales instalaciones afectadas correspondieron a sectores de San Luis, El Volcán, El Trapiche, Carolina, Lafinur y zonas aledañas. “Allí, el personal realizó el despeje de vegetación sobre líneas, reparaciones y sucesivas maniobras para recuperar progresivamente el servicio”, informó la empresa.

Durante la noche del sábado, cientos de vecinos de San Luis estuvieron sin luz y las quejas fueron muchas en las redes sociales. Algunos de los testimonios indicaron que en medio de la ola polar no podían calefaccionarse ante la falta de energía.

“Las propias condiciones climáticas y el estado de caminos y accesos dificultaron considerablemente las tareas”, informó Edesal, que a la vez señaló que el ingreso a los puntos afectados se demoró por la nieve, el barro y las condiciones de tránsito desfavorables.

En sectores como Carolina, las condiciones llegaron climáticas inclusive a impedir la circulación, imposibilitando temporalmente el ingreso de los equipos para realizar las tareas necesarias.