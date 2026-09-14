Un camión cargado con maderas fue destruido por un incendio

Un desperfecto en el sistema eléctrico causó un incendio y dejó reducido a chatarra a un camión Iveco, con semirremolque cargado con palets de madera.

El transporte perteneciente a la empresa Expreso Cuyo, quedó envuelto por las llamas alrededor de las 05:00 del lunes 14 de septiembre, sobre la ruta nacional 147 a la altura del kilómetro 928, entre el ingreso al Parque Nacional Sierra de las Quijadas y La Chañarienta. Se dirigía a la provincia de San Juan.

El conductor, un hombre de 50 años y con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, logró descender del vehículo sin presentar lesiones. Comentó que el vehículo sufrió un desperfecto eléctrico en la parte trasera, tras lo cual se inició el incendio de manera inmediata.

Efectivos de la Dirección General de Bomberos de la Policía (DG-11) acudieron al lugar y constataron que el fuego estaba extinguido y que tanto el camión como el semirremolque habían sido consumidos en su totalidad. Los bomberos realizaron tareas de enfriamiento, prevención e inspección ocular.