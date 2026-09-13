El PANE duplica fondos y la formación docente se fuga a la Austral

Por Paulina Calderón.

Un desglose pormenorizado del presupuesto presentado expone cómo el colapso del poder adquisitivo de las y los maestros convive con contrataciones millonarias a proveedores privados del PANE, convenios con universidades privadas externas y la promesa de salas de 3 años sin presupuesto para nuevos cargos docentes ni cargos para juntas y supervisiones.

1-Salarios en el fondo del abismo: La provincia que más castigó a sus maestras/os

Los informes elaborados a partir de datos de la Secretaría de Educación de la Nación y del economista Alejandro Morduchowicz ubican a San Luis en la cima del ranking nacional de deterioro salarial docente. Entre 2023 y 2025, los sueldos de los trabajadores de la educación puntanos sufrieron un desplome real acumulado del 40,4% al 52,4%, más que duplicando la media de caída nacional (-23,1%).

Para recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación antes del ajuste, el Gobierno provincial debería otorgar una recomposición salarial inmediata del 106,1%. A este escenario se suma la precarización de la escala salarial: el haber básico se mantiene por debajo de la media nacional, sosteniendo los ingresos mediante adicionales no remunerativos en negro que recortan aguinaldos, aportes a la obra social y futuras jubilaciones.

Lejos de abrir canales de diálogo, la respuesta oficial ante el malestar docente ha sido el ninguneo y el amedrentamiento frente a reclamos. Un caso testigo fue la sanción disciplinaria aplicada a la docente Mabel Becerra tras exhibir un cartel con la frase “Somos indigentes” frente al gobernador Claudio Poggi durante un acto oficial en Villa Mercedes, un reclamo fundamentado en la brecha real entre sus ingresos y el costo de la canasta básica familiar.

2-Planta de personal estancada y parálisis institucional: Salas de 3 años sin cargos, ni auxiliares, ni llamados a Juntas y Supervisiones

El análisis de la planta docente provincial expone la grieta entre las metas publicitadas y las partidas presupuestarias reales:

Cargos Docentes congelados : La planta total de cargos docentes de la Administración Central pasa de 12.191 en 2025 a 12.357 en 2026, pero se mantiene congelada en exactamente 12.357 cargos para el ejercicio 2027 .

: La planta total de cargos docentes de la Administración Central pasa de 12.191 en 2025 a 12.357 en 2026, pero se mantiene . La contradicción de la Sala de 3 años: Aunque el Ministerio de Educación destaca la implementación de salas de 3 años en 20 establecimientos, el presupuesto provincial no contempla la creación neta global de cargos docentes titulares ni de auxiliares de nivel inicial indispensables para la atención de niñas/os de tres años, sobrecargando al personal existente sin refuerzo de docentes.

Aunque el Ministerio de Educación destaca la implementación de salas de 3 años en 20 establecimientos, el presupuesto provincial no contempla la creación neta global de cargos docentes titulares ni de auxiliares de nivel inicial indispensables para la atención de niñas/os de tres años, sobrecargando al personal existente sin refuerzo de docentes. Carrera docente e institucionalidad frenadas: Pese a mencionarse la asistencia técnica a las Juntas de Clasificación Docente de San Luis, Villa Mercedes y Concarán, el proyecto de presupuesto omite asignar previsiones presupuestarias para llamados a concursos de oposición para cargos de Supervisores , así como la convocatoria a elecciones para cubrir los cargos vacantes de los integrantes de las Juntas de Clasificación que se han jubilado, paralizando el recambio estatutario, los traslados y el orden de mérito transparente.

Pese a mencionarse la asistencia técnica a las Juntas de Clasificación Docente de San Luis, Villa Mercedes y Concarán, el proyecto de presupuesto omite asignar previsiones presupuestarias para llamados a concursos de oposición para cargos de , así como la convocatoria a elecciones para cubrir los cargos vacantes de los integrantes de las que se han jubilado, paralizando el recambio estatutario, los traslados y el orden de mérito transparente. Horas Cátedra: Muestran una cifra de 76.390 horas cátedra para 2027, recuperando las 2.500 horas recortadas en 2026 (cuando bajaron de 74.117 a 73.890), aunque sin traducir esta carga horaria en cargos estables de planta permanente.

3-El negocio alimentario: El PANE duplica sus fondos para proveedores privados

En contraste con la pauta de contención salarial aplicada a los maestros, las partidas ejecutadas mediante contrataciones de servicios tercerizados muestran un vertiginoso incremento. El Plan Alimentario Nutricional Escolar (PANE), gestionado con proveedores privados, pasó de $28.120 millones en 2025 a $29.876 millones en 2026, y registrará en 2027 un salto del +98,8% hasta alcanzar los $59.393.411.373.

Al calcular la inversión nominal por estudiante sobre la base del calendario escolar oficial de 180 días de clases, se observa la magnitud de los recursos canalizados hacia las empresas contratistas del programa:

Ciclo 2025 : $28.120.477.540 para 110.000 estudiantes, $1.420,23 diarios .

: $28.120.477.540 para 110.000 estudiantes, . Ciclo 2026 : $29.876.993.932 para 107.000 estudiantes, $1.551,25 diarios .

: $29.876.993.932 para 107.000 estudiantes, . Ciclo 2027: $59.393.411.373 para una meta de 104.330 estudiantes, $3.162,69 diarios.

Mientras las remuneraciones docentes pierden terreno frente a la inflación, la facturación asignada a los proveedores privados de raciones escolares se duplica en términos absolutos de un ejercicio a otro.

4-La Diplomatura en IA: Convenio millonario con la privada Universidad Austral ninguneando a las Universidades Nacionales, la ULP y los IFDC

Uno de los puntos más controvertidos del Presupuesto 2027 es la asignación dispuesta en el Programa de Aporte a la Diplomatura en IA por un monto total de $5.973.750.000. Dicha partida tiene como objetivo financiar la capacitación de 5.000 docentes, lo que representa un costo nominal de $1.194.750,00 por educador/a capacitado/a.

A pesar de que la provincia cuenta con la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNVIME), la Universidad Nacional de los Comechingones (UNLC), la Universidad de La Punta (ULP) y los Institutos de Formación Docente Continua (IFDC) que son formadoras por excelencia y realizan capacitaciones docentes, el Ejecutivo provincial resolvió articular este millonario desembolso de formación mediante un convenio con la Universidad Austral, una institución de educación privada externa.

Esta preferencia por la tercerización privada contrasta con el acotado financiamiento otorgado a los institutos públicos de formación docente de la provincia:

IFDC San Luis: Recibe en 2027 una partida de $65.032.500 para atender a 2.000 estudiantes en formación, representando apenas $32.516,25 anuales por alumno .

Recibe en 2027 una partida de para atender a 2.000 estudiantes en formación, representando apenas . IFDC Villa Mercedes: Asigna $68.471.000 para 2.300 alumnos de grado y 800 en postítulos, lo que equivale a $29.770,00 anuales por alumno.

Por otro lado, la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) registra una contracción en su presupuesto, cayendo de los $15.979 millones que mantuvo congelados en 2025 y 2026 a $15.716.454.701 en 2027, menos presupuesto y anuncio de apertura de nueva sede en Merlo. A diferencia de la Universidad de La Punta (ULP) que registra $20.545.192.781 en 2025 y $26.545.192.781 en 2026 para cerca de 8.700 estudiantes. Para 2027, la planilla de la Administración Central destina $31.529.819.623 en transferencias, mientras que el presupuesto consolidado de la ULP asciende a $44.185.193.779 en aportes del Tesoro. Respecto a la matrícula, el proyecto 2027 no publica una cifra global agregada única para toda la universidad, pero sí detalla desgloses: 2.367 alumnos en Escuelas Públicas Digitales de Adultos (junto a 664 urbanos y 435 rurales), 959 alumnos en el Instituto de Administración y Negocios y 331 alumnos en la Tecnicatura en Traducción de Inglés, fijando como meta general un incremento del 15% en los ingresantes.

Es decir, el Estado provincial dispone pagar más de $1,19 millones por cada docente que realiza el trayecto de IA con la privada Universidad Austral, mientras transfiere menos de $33.000 anuales para la formación de cada futuro profesor en los IFDC estatales puntanos.

5-Becas Estudiantiles: ¿Cuánto recibe cada alumno por mes y por año?

Al dividir las partidas totales entre la nómina de beneficiarios proyectada en los diferentes presupuestos, se observa una evolución significativa en los estímulos económicos a las y los estudiantes:

Beca al Mérito

2025: Con una partida de $6.559.500.000 para 1.750 becados, la asignación equivalía a $312.357,14 mensuales para cada estudiante.

2026: El monto aumentó a $9.266.400.000 para 2.340 becados, situándose en $330.000 mensuales por estudiante.

2027: La partida se eleva a $14.887.478.640 para cubrir a 2.783 becarios (1.883 de cohortes anteriores y 900 del ciclo lectivo 2026). Esto representa $445.786,28 mensuales distribuidos en 12 meses para cada becario.

Beca Universal Superior (BUS)

2025: Registró una asignación inicial de $1.753.584.000 mediante decreto de creación.

2026: Se presupuestaron $2.418.000.000 para 3.100 becarios, representando un estímulo anual único de $780.000 por estudiante.

2027: La partida asciende a $2.908.800.000 para 3.200 becarios, elevando el monto nominal a $909.000 por estudiante.

Prioridades presupuestarias y la realidad del sistema

El análisis de las cifras trienales demuestra que la crisis de la educación pública en San Luis responde a la orientación política dada a la distribución del gasto. Mientras la partida del Seguro Escolar cae por segundo año consecutivo a $300,9 millones para dar cobertura a 110.080 alumnos, las transferencias hacia esquemas de gestión autogestionada y privada subvencionada crecen sensiblemente hasta superar en conjunto los $98.388 millones en 2027. En paralelo, se incorporan partidas como los $4.509 millones del programa TuBi para la compra de bicicletas a un costo de $478.943,57 por unidad, se aumentan partidas para Becas.

Un esquema presupuestario que destina recursos crecientes a contratistas de servicios y universidades privadas externas mientras sostiene remuneraciones docentes por debajo de la línea de pobreza, congela la planta de cargos provinciales y omite llamar a concursos de supervisores y elecciones estatutarias en las Juntas de Clasificación, no refleja un sistema educativo enfocado en la calidad, sino la persistencia de brechas estructurales en perjuicio de las aulas y de las y los trabajadores de la educación.