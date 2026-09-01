La UCCuyo San Luis reúne a referentes en el III Congreso de Administración

La casa de estudios está en constante avance y esta vez propone una actividad imperdible. Foto: gentileza.

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica de Cuyo (Sede San Luis) llevará a cabo este jueves 3 y viernes 4 de septiembre el III Congreso de Administración. La cita tendrá lugar a partir de las 16:30 en el Auditorio Santo Tomás Moro de la institución, ubicado en Felipe Velázquez 471, y convocará a profesionales, académicos y estudiantes del sector económico y empresarial.

El encuentro se estructurará sobre seis ejes temáticos fundamentales para la agenda global y regional: Talento y Capital Humano; Emprendedurismo y PyMEs; Economía y Finanzas; Logística y Comercio Exterior; Marketing y Negocios Digitales; y Gestión e Innovación Pública. La propuesta busca ponderar la capacidad transformadora de la disciplina en la dinámica de las organizaciones actuales y fomentar el intercambio directo entre el ámbito académico y el sector productivo.

Los disertantes que brindarán su conocimiento. Foto: gentileza.

Entre el panel de disertantes destaca la presencia del Lic. Lucas Adrián Fernández, actual eCommerce & Marketing Director de Grupo BGH, ex Head of Digital Marketplaces para Latinoamérica en adidas y cofundador de Semillero Digital.

Asimismo, participarán especialistas en diversas áreas de gestión y negocios, entre ellos Giuliana Dallapé (marketing e inteligencia artificial aplicada), Ramiro Giri (finanzas y emprendedurismo), Francisco Fariña (comercio exterior), Paula Pía Ariet (economía y recursos humanos), Agustín Remondino (estrategia y PyMEs), Segundo Francisco Podestá (gestión de carteras) y Federico Gatti (fundador de la cadena Mokka).

El encuentro plantea una agenda clave para abordar. Foto: gentileza.

El congreso está abierto a la comunidad universitaria y al público general. Los aranceles de inscripción se fijaron en $16.000 para integrantes de la UCCuyo, $18.000 para estudiantes de otras casas de altos estudios y $25.000 para asistentes generales.