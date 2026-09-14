¿Por qué desafectaron a Ayelén Rosalez de la selección de handball?

La designación de la puntana Ayelén Rosalez para los Juegos Suramericanos que comenzaron el fin de semana en Santa Fe había marcado el regreso de la arquera a la selección argentina de handball. La jugadora entrenó y concentró durante dos semanas, muy alegre por el retorno, pero un problema administrativo la dejó afuera de la lista.

La desafectación llegó luego de que Mariano Muñoz, el entrenador, la confirmara como parte de la delegación e incluso la Confederación Argentina de Handball la colocara en el flyer oficial de jugadoras que irían a Santa Fe.

“Después de dos semanas de concentración con la selección, meses de preparación y trabajo personal, finalmente no formaré parte de los Juegos”, dijo en sus redes la arquera que por ahora no tiene club, lo que agranbada la magnitud de su convocatoria.

Ayelén explicó que lo sucedido es algo que excede su capacidad de resolución. “No se autorizó el uso de mi insulina, medicación que necesito de manera vital para el tratamiento de mi diabetes”, dijo la deportista.

La Confederación fue más escueta y dijo que Lola Nuñez reemplazará a Rosalez por una “modificación que responde a cuestiones administrativas vinculadas a la habilitación de la arquera para la competencia”.

“Es difícil poner en palabras lo que siento. Me hacía muchísima ilusión volver a las canchas y, sobre todo, vistiendo nuevamente la camiseta de mi país”, dijo la puntana, quien señaló además que trabajó mucho “para llegar hasta acá y cuidé cada detalle de mi recuperación”.

Ayelén dijo que fue un golpe muy duro recibir la noticia de su desafectación y que se quedó con la tranquilidad de haber hecho todo lo que estaba a su alcance para ser parte de los Juegos.

El handball puntano estará representado en los Juegos por Pablo Mínguez, el jugador de Pozuelo, en España, que nuevamente fue convocado por Rodolfo Jung.