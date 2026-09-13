Colapinto cerró con un séptimo puesto un fin de semana brillante en Madrid

El gran fin de semana de Franco Colapinto en Madrid se coronó con un brillante séptimo puesto que le permitió sumar ocho puntos más para el campeonato. El argentino soportó durante gran parte de la carrera a Oscar Piastri, de Mc Laren, quien terminó un puesto atrás.

El conductor de Alpine largó en la novena posición y ya en la largada subió varios puestos y se colocó quinto, hasta que tuvo que ir a los boxes. Finalmente, Franco aceleró con fuerza en la segunda mitad de la carrera y redondeó una actuación que fue de las mejores de las que estuvo en la Fórmula 1.

El Gran Premio de Madrid fue ganado por el líder del campeonato Kimi Antonelli, quien se encamina a conseguir el título, y el segundo puesto quedó para Max Verstappen. El tercer puesto fue para el campeón del mundo Lando Norris.