Lo de las chicas de San Luis es cosa seria y, a la mitad del torneo, siguen punteras

Con dominio del juego en buena parte del partido y la superioridad que marca la tabla de posiciones, San Luis FC goleó a Unión de Santa Fe por la octava fecha del torneo femenino de fútbol de AFA. Melina Salinas en dos oportunidades y Victoria Vázquez de penal sellaron el 3 a 0 para las punteras del campeonato.

Con el triunfo, el equipo de Leandro Páramo mantuvo la primera posición cuando ya se jugaron ocho fechas del torneo, la mitad exacta del campeonato. Las puntanas lideran con 18 puntos y aventajan por dos a Belgrano de Córdoba, su escolta. River jugó solo cuatro partidos en el torneo y reúne 9 puntos.

El partido con Unión demostró el poderío de las puntanas que tuvieron actuaciones de alto nivel como los de Milena Martínez, que despejó todo lo que anduvo cerca; Agustina Sosa, quien desandó el carril sin freno y, sobre todo, Tiziana Ortiz, de impecable partido. El DT reemplazó a Juanita Díaz en el mediocampo con Victoria Rocha, un puesto que no es el suyo pero que la uruguaya resolvió con prestancia.

A ellas hay que sumar el desempeño de las delanteras, quienes oficiaron además de goleadoras. Melina Salinas a los 7 minutos de afuera del área y a los 35 tras un error defensivo de las rivales aventajó a las visitantes y en el segundo tiempo Vázquez de penal se consolidó como goleadora del torneo.