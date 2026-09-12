Buen sábado de Colapinto en Madrid: largará noveno

Franco Colapinto hizo una muy buena segunda serie en la Clasificación del Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 y, aunque bajó su nivel en la manga definitoria, largará la carrera del domingo en la novena colocación de la grilla, una muy buena posición.

El piloto argentino se clasificó para la Q3, algo que no consiguió su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien fue eliminado en la segunda prueba.

Lando Norris con Mc Laren fue el sorpresivo ganador de la Qualy y largará en la primera colocación, por delante de Kimi Antonelli, el puntero del campeonato, y Max Verstappen.