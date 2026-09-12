La confianza de Juan Martín Trucco: "Las expectativas están al máximo"

Juan Martín Trucco llega a San Luis con la confianza en alto. La victoria conseguida en Paraná significó un importante impulso para el piloto y ahora busca prolongar su racha en el Rosendo Hernández. “Venimos en un gran momento. La verdad que haber podido lograr la victoria en Paraná para nosotros fue muy bueno. Nos posiciona muy bien en el campeonato. Obviamente que tenés una inyección anímica tremenda con semejante logro”, destacó Trucco.

Su historial en el Rosendo Hernández respalda esa confianza. En 2018, con una Dodge, Trucco fue el más rápido en la primera clasificación y al día siguiente terminó segundo en la final, detrás de Leonel Pernía. Aquel resultado se convirtió en uno de los mejores antecedentes de Dodge en el circuito puntano.En 2024 había terminado cuarto en pista, aunque posteriormente fue excluido en la revisión técnica, mientras que en 2025 volvió a destacarse al finalizar segundo en una de las series.

Con esos antecedentes y el triunfo reciente en Paraná, el objetivo está claro: volver a pelear adelante. “Las expectativas están al máximo y bueno, del lado nuestro tratar de dar todo lo mejor para que eso suceda y por lo menos que podamos seguir ahí peleando las carreras”, afirmó.

El desafío, esta vez, estará también en las condiciones climáticas. El pronóstico anticipa una jornada de mucho frío y posibles precipitaciones, incluso nieve, algo que puede modificar las condiciones de pista. “Nosotros como pilotos profesionales tratamos de exprimir el máximo potencial del auto, aprovechar la temperatura que generan los frenos, los neumáticos y demás cuestiones técnicas. Después, obviamente, una vez que estás abajo, estar concentrado y abrigado porque va a estar fresco”, explicó.

De una fumigadora a vivir del automovilismo

Detrás del piloto profesional existe una historia de esfuerzo que ayuda a entender el camino recorrido hasta llegar al Turismo Carretera. Antes de dedicarse al automovilismo, Trucco trabajaba en la fumigación aérea. El objetivo, sin embargo, siempre estuvo puesto en convertirse en piloto. “Antes de ser piloto profesional yo andaba en una fumigadora. Me dedicaba totalmente a cosas diferentes, siempre con el objetivo puesto en lo que yo quería y que soñaba”, recordó.

El camino estuvo lejos de ser sencillo, tuvo que aprender, crecer y perfeccionarse hasta conseguir vivir de las carreras. Y su mensaje es que “todo se puede, si uno se lo propone y se mentaliza. Son objetivos muy altos porque es un deporte muy caro y que no depende solamente de vos, de tus cualidades como piloto, depende de un montón de cosas. Yo tampoco sabía nada y me fui haciendo, fui creciendo y me fui perfeccionando hasta que pude lograr vivir de esto hace varios años”, sostuvo.

Después de años de perseverancia, una victoria reciente y un vínculo especial con el circuito puntano, Trucco vuelve al Rosendo Hernández con la expectativa de seguir siendo protagonista. “Se puede, así que hay que meterle con todo siempre”.

Trucco y la RAM Dakota: un vehículo elegido para su actividad

La relación de Trucco con San Luis también tuvo un capítulo especial fuera de la pista. Durante su visita a Familia Parra, el piloto compartió con los fanáticos y habló sobre su vínculo con Stellantis, marca de la que este año se convirtió en embajador. “La verdad que para nosotros, para mí, para el grupo de trabajo conmigo, es muy bueno ser representante de una marca”, señaló.

Dentro de la propuesta de la marca, Trucco eligió la RAM Dakota, una camioneta que, según explicó, se adapta especialmente bien a las necesidades de su día a día y a la actividad que desarrolla alrededor del automovilismo.“El confort que tiene, la tecnología, o sea, la Dakota que funciona muy bien, muy cómoda, es muy versátil para la actividad nuestra, así que estamos muy contentos”, destacó.