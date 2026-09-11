¿Quién es el piloto de TC que más veces ganó en San Luis?
El corredor irá por su quinta victoria en el Rosendo Hernández aunque la última vez que se subió a lo más alto del podio fue hace 10 años. Agustín Canapino, el ganador el año pasado, busca su segunda coronación.
El Rosendo Hernández está listo para vivir una fiesta del deporte motor por dos días de rugidos y velocidad. El Turismo Carretera llega a la provincia para disputar el Gran Premio Lusqtoff, por la undécima fecha del calendario, y la primera edición de la Copa de Oro.
Los equipos comenzaron a llegar el jueves a la ciudad y tendrán algunas actividades especiales el viernes: la más importante será la presentación de los autos, que se realizará desde las 19 en la EDIRO. Los cortes de calles para los vecinos de la ciudad comenzarán a las 16:30.
La primera vez que la Máxima llegó al circuito puntano fue en 2003 y desde entonces el Rosendo es un escenario habitual de la competencia, a tal punto que ya se hicieron 20 carreras. El trazado le sienta bien a Ford, que ganó nueve veces en San Luis, una más que su competidor, Chevrolet. Torino acumula tres victorias y el dato sorprendente es que Dodge no ganó nunca en la provincia.
El piloto que más veces se subió a lo más alto del podio en San Luis es Matías Rossi, que acumula cuatro victorias y el fin de semana estará con su Toyota número 117. Tiene 4 victorias en su haber, todas con El Chivo, aunque la última fue hace 10 años.
Con dos victorias, Juan Manuel “El Pato” Silva, Mariano Werner, Leonel Pernía y Julián Santero le siguen en el contador al que espera sumarse Agustín Canapino, quien ganó el año pasado con Chevrolet.
Como en todas las carreras, el TC estará acompañado en San Luis por la telonera, el TC Pista, y la Fórmula 2. La actividad comienza el sábado por la mañana y finaliza el domingo luego de la final, a las 15.
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