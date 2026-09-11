¿Quién es el piloto de TC que más veces ganó en San Luis?

El Rosendo Hernández está listo para vivir una fiesta del deporte motor por dos días de rugidos y velocidad. El Turismo Carretera llega a la provincia para disputar el Gran Premio Lusqtoff, por la undécima fecha del calendario, y la primera edición de la Copa de Oro.

Los equipos comenzaron a llegar el jueves a la ciudad y tendrán algunas actividades especiales el viernes: la más importante será la presentación de los autos, que se realizará desde las 19 en la EDIRO. Los cortes de calles para los vecinos de la ciudad comenzarán a las 16:30.

La primera vez que la Máxima llegó al circuito puntano fue en 2003 y desde entonces el Rosendo es un escenario habitual de la competencia, a tal punto que ya se hicieron 20 carreras. El trazado le sienta bien a Ford, que ganó nueve veces en San Luis, una más que su competidor, Chevrolet. Torino acumula tres victorias y el dato sorprendente es que Dodge no ganó nunca en la provincia.

El piloto que más veces se subió a lo más alto del podio en San Luis es Matías Rossi, que acumula cuatro victorias y el fin de semana estará con su Toyota número 117. Tiene 4 victorias en su haber, todas con El Chivo, aunque la última fue hace 10 años.

Con dos victorias, Juan Manuel “El Pato” Silva, Mariano Werner, Leonel Pernía y Julián Santero le siguen en el contador al que espera sumarse Agustín Canapino, quien ganó el año pasado con Chevrolet.