El "Ruso" Rodríguez metió a Banfield en semifinales

Banfield fue superior a su rival durante la mayor parte del partido, pero tuvo que esperar hasta la definición por penales para demostrarlo, tras empatar 1-1 en tiempo reglamentario con Deportivo Riestra y vencerlo por 7-6 en los penales, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en un encuentro disputado en el estadio Alfredo Beranger de Temperley, Riestra se puso en ventaja a los 45 minutos del primer tiempo con gol del carrilero Ángel Stringa, mientras que el volante Tomás Adoryan pudo igualar a los cinco minutos de la segunda parte.

Ya en los penales, el arquero Diego “Ruso” Rodríguez fue el héroe de la noche al tapar el tiro del defensor Carlos Quintana, en una tanda marcada por la efectividad: para el “Taladro” marcaron los delanteros Alexander Machado y Federico Anselmo, el volante Favio Álvarez, el defensor Nicolás Meriano, el propio Diego Rodríguez, el mediocampista Tomás Adoryan y el defensor Brandon Oviedo.

Para el “Malevo” marcaron desde el punto del penal los defensores Mariano Bracamonte y Facundo Miño, los atacantes Nicolás Benegas y Tomás González, el volante Milton Céliz y el lateral Pedro Ramírez.

Con el triunfo, Banfield avanzó a la semifinal de la copa nacional, instancia en la que se medirá con el ganador entre Racing y Boca, cuya participación en cuartos de final está atada a la denuncia por inclusión indebida elevada por Vélez, con día, estadio y horario a confirmar.