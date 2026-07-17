San Lorenzo cayó con Riestra en el regreso de “Pipo” Gorosito

San Lorenzo perdió por 5-4 en una tanda de penales, luego de igualar 1-1 en tiempo reglamentario, ante Deportivo Riestra, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el equipo al que regresó el entrenador Néstor “Pipo” Gorosito había comenzado en ventaja con el tanto del mediocampista Matías Reali, a los 25 minutos del primer tiempo, mientras que el cabezazo el delantero Tomás González igualó el encuentro en siete del complemento.

Ya en los penales, el guardameta Ignacio Arce pudo contener un débil disparo del defensor Alejo Córdoba, para que luego el volante Milton Céliz sentencie el triunfo del “Malevo”.

Con el triunfo, Deportivo Riestra accedió a los octavos de final de la copa nacional, instancia en la que se medirá a Gimnasia La Plata con fecha, horario y estadio a confirmar.