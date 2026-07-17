Suspenderán la venta de alcohol desde el sábado a la noche

La reacción más eficaz que encontró el Gobierno provincial ante los disturbios que no pudo controlar en los festejos por los triunfos de la Selección Nacional fue prohibir la venta de alcohol en la ciudad de San Luis. Por si faltaran decisiones polémicas, los controles comenzarán el sábado a la noche.

Ante cada reunión masiva de los puntanos en la plaza Pringles se registraron severos enfrentamientos que fueron escalando en su grado de violencia, ante la pasividad del Estado, que apenas si pudo disuadir las reyertas bastante tiempo después de producidas.

El jefe de la Policía de San Luis, José Luis Serrano, describió como “pequeños episodios” las peleas que se vivieron en los días anteriores y en contrapartida anunció la prohibición de vender alcohol desde las 20 del sábado, casi 20 horas antes del inicio de la final, y hasta que terminen los festejos.

“Sabemos que la ingesta de bebidas alcohólicas –dijo Serrano con sabiduría popular- produce este tipo de alteraciones”. El jefe policial anunció que la medida se implementará en San Luis capital y que es su intención que se extienda a toda la provincia.

Los incidentes ocurridos días atrás fueron encabezados por hinchas de Juventud y Estudiantes que se enfrentaron con botellas, piedras y golpes de puño. Atento a eso, el comisario Rubén Alcaraz, jefe de Operaciones de la Policía, pidió a la gente que evite asistir a la plaza con camisetas de equipos y priorice la de la Selección Nacional.

El operativo policial comenzará el domingo al mediodía con el corte de las calles céntricas para autos, camionetas, motos y bicicletas. Habrá 90 efectivos dispersos por el radio céntrico para controlar lo que se presume será una multitud, sea cual sea el resultado deportivo.