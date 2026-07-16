“Basta de vueltas”: taxistas reclaman por la regulación de Uber y DiDi

Representantes de la Asociación de Titulares de Taxis de San Luis insistieron ante el Concejo Deliberante de la capital puntana por el tratamiento y la aprobación de una ordenanza que regule el funcionamiento de las aplicaciones de transporte Uber y DiDi.

El pedido es para que se sancione en San Luis una norma similar a la que se aprobó recientemente en Villa Mercedes, aunque es cuestionada desde otros sectores.

El presidente de la entidad, Jorge Fernández, explicó que el proyecto fue presentado hace más de dos años y que hace cuatro meses tomó estado legislativo. Sin embargo, continúa frenado en la Comisión de Transporte sin ser tratado.

"Lo único que pedimos es una regulación para que todos trabajemos en igualdad de condiciones. En Villa Mercedes hubo decisión política y la ordenanza se aprobó en menos de dos meses", sostuvo Fernández.

Los taxistas tenían previsto reunirse con la presidenta del Concejo Deliberante, Laura Sánchez, y con los integrantes de la comisión pero el encuentro fue suspendido debido a un inconveniente familiar de la titular del cuerpo.

"Nosotros hicimos la movilización a la municipalidad hace un mes atrás y seguimos dando vueltas. No vemos una decisión política de solucionar este problema que está perjudicando al sector en una forma muy grave", agregó.

Entre los principales puntos que solicitan los taxistas está que las aplicaciones cuenten con domicilio legal en San Luis, que los vehículos no superen los diez años de antigüedad, que tengan una identificación visible, que cuenten con seguro para terceros transportados y que cumplan con las habilitaciones correspondientes.

Fernández aclaró que el sector no busca prohibir las aplicaciones. "Sabemos que la gente lo hace con necesidad. Estamos de acuerdo en que se regule. Pero que quienes presten el servicio cumplan las mismas exigencias que los taxis".

También marcó otra preocupación: hoy hay "abogados, concejales, policías, médicos que están haciendo esta actividad". Señaló que eso perjudica al sector que "vive el día a día, no cobra un sueldo a fin de mes".

Posibles protestas

Ante la falta de respuestas, los representantes de la Asociación adelantaron que analizarán nuevas medidas de protesta para insistir con el tratamiento del proyecto.

La comparación con Villa Mercedes es inevitable para los taxistas. Mientras en esa ciudad la ordenanza se aprobó en menos de 60 días, en la capital el expediente lleva 4 meses en comisión y más de 2 años desde que se presentó.