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Copa Argentina

Boca venció a Vélez y se metió en los cuartos de final

El Xeneize enfrentará a Racing en la próxima instancia tras imponerse ante el “Fortín” por 4-3 desde los doce pasos, con una gran actuación del arquero Álvaro Montero.

Por redacción
| Hace 2 horas
El Xeneize se impuso en penales. Foto: NA.

Boca y Vélez igualaron 0-0 por lo que el ganador de la llave por los octavos de final de la Copa Argentina se definió con una tanda por penales, un final para el infarto en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

 

 

En el arco que da la espalda al público del Xeneize empezó Lautaro Blanco, con la cinta de capitán ante la salida de Leandro Paredes, y con gran potencia abrió el marcador mientras que Álvaro Montero logró detener el intento de Elías Gómez para confirmar la ventaja.

 

 

Kevin Zenón cruzó su remate y logró convertir como también Joaquín García para decretar el 2-1. Enner Valencia falló ante Marchiori y Simón Escobar si logró marcar para nivelar el marcador con dos aciertos por lado tras los primeros tres ejecutantes.

 

 

Leonel Flores no dejó dudas y convirtió como también lo hizo Rodrigo Aliendro para el 3-3 en Córdoba. Con la obligación de marcar para evitar que el Fortín tenga matchpoint, Carlos Palacios logró convertir, por lo que toda la presión fue para Thiago Silvero, que no pudo contra un gigante Álvaro Montero que le dio el pasaje a Boca a la próxima instancia; donde se verá las caras en un clásico más que picante contra Racing.

 

 

TyC Sports

 

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