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Torneo Clausura

Boca se floreó, goleó 3-1 a Central Córdoba (SdE) y se acomodó en la Zona A

El “Xeneize” se reencontró con la victoria en el campeonato local.

Por redacción
| Hace 1 hora
Boca fue superior. Foto: NA.

Boca se floreó y goleó 3-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la novena fecha del Torneo Clausura, y se acomodó tanto en la tabla anual como en la Zona A.

 

 

Los goles del “Xeneize” los hicieron el paraguayo Ángel Romero (por duplicado) y el ecuatoriano Enner Valencia, mientras que Martín Cuitiño anotó para el equipo santiagueño sobre el final.

 

 

Boca impuso condiciones desde el inicio del encuentro, ya que a los cinco minutos se puso en ventaja a través de Romero, quien definió dentro del área tras una gran jugada colectiva.

 

 

Solo unos instantes después, cuando corrían los 11 minutos, Valencia convirtió su primer gol en Boca, luego de una tremenda combinación entre Romero y Dylan Gorosito, que derivó en un muy preciso buscapié de este último para que el ecuatoriano solo tuviera que empujarla dentro del área chica.

 

 

Finalmente, cuando ya corrían 44 minutos del segundo tiempo, Central Córdoba pudo anotar su único gol del encuentro a través de Cuitiño, que desvió de derecha tras un centro de Fernando Martínez.

 

 

El “Xeneize”, que es dirigido por Rodolfo “Vasco Arruabarrena”, terminó de liquidar el encuentro a los 11 minutos del complemento gracias a un tremendo derechazo desde afuera del área de Romero.

 

 

Con este resultado, Boca llegó a los 14 puntos y se ubicó quinto en la Zona A y se prende en la pelea en la tabla anual por el título de Campeón de Liga. Central Córdoba, por su parte, tiene solo siete unidades y está decimocuarto.

 

 

En la próxima fecha, Boca visitará a San Lorenzo, mientras que el equipo santiagueño recibirá a Defensa y Justicia.

 

 

Agencia Noticias Argentinas.

 

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