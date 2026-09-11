A diez días de la primavera, el finde será muy frío

El invierno parece decidido a despedirse con su marca: el fin de semana estará muy frío, habrá heladas, nieve y temperaturas muy bajas. El frente llegará luego de jornadas agradables, sobre todo a principios de semana.

Un alerta emitido por la Red de Estaciones Meteorológicas adelantó que el periodo de inestabilidad sería notorio desde el viernes 11 de septiembre, aunque desde el sábado las temperaturas bajarán abruptamente y se mantendrán así hasta el amanacer del lunes 14. También habrá lluvias.

De hecho, el jueves se acumularon en Santa Rosa del Conlara 30 milímetros de agua en tanto que en el Valle de Pancanta, Tilisarao y Villa Larca los registros fueron de 18.

Los maestros tendrán que celebrar su día con una jornada algo ventosa e inestable, con el cielo nublado y lluvias y tormentas aisladas, algunas fuertes. Las temperaturas mínimas rondarán los 6 grados y las máximas llegarán a los 19. Por la noche se esperan vientos fuertes.

El momento crítico será el sábado, cuando las temperaturas desciendan hasta los 2 grados de mínima y los 10 de máxima. Se esperan lluvias, lloviznas y la caída de nieve en las zonas serranas, más el viento sur que tendrá algunas ráfagas fuertes.

Para el domingo, la mañana será muy fría y la tarde fresca. El cielo estará parcialmente nublado aunque se despejará a la noche y hará que la mínima sea de un grado y la máxima de 12. También habrá vientos fuertes.