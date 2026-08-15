Boca reaccionó a tiempo y empató 1-1 con Platense

Boca reaccionó a tiempo y empató el partido ante Platense; con este resultado ambos se alejan de las posiciones de clasificación hacia los Play Off en la Zona A.

Los goles los hicieron Nicolás Retamar a los 9 minutos del segundo tiempo para el "Calamar", mientras que Miguel Merentiel terminó igualando para rescatar un punto para el "Xeneize".

Luciano Giménez había convertido el segundo para los dirigidos por Martín Palermo. Sin embargo, el árbitro, Jorge Baliño, con asistencia del VAR, invalidó el tanto por mano del autor del gol.

El Xeneize comenzó intentando tomar la iniciativa y encontró algunas aproximaciones a través de Leonel Flores y Tomás Aranda. Ante la ausencia de Miguel Merentiel, Aranda ocupó una posición más adelantada y se movió como falso nueve, siendo el jugador que más remató durante el primer tiempo, aunque sin demasiada precisión.

Más allá del dominio territorial de Boca, Platense generó las oportunidades más peligrosas de la primera mitad. El equipo local apostó a los ataques directos y obligó a Álvaro Montero a intervenir en varias ocasiones para mantener el arco en cero.

Además del resultado, Boca terminó el primer tiempo con preocupación por las lesiones. Leandro Paredes sintió una molestia en el isquiotibial, mientras que Marco Pellegrino también tuvo que dejar el campo de juego sobre el cierre de la primera etapa. Arruabarrena decidió entonces realizar dos cambios e ingresaron Merentiel y Ayrton Costa.

En el complemento, Platense aprovechó una serie de errores defensivos del Xeneize para abrir el marcador. Tras un pelotazo largo del arquero, Giménez ganó de cabeza y la defensa de Boca quedó desacomodada. La pelota terminó en los pies de Nicolás Retamar, quien definió ante la salida de Montero para establecer el 1-0.

Boca reaccionó y fue en busca del empate. Tomás Aranda, ya ubicado como enganche, encontró con un pase preciso a Santiago Ascacíbar, quien bajó la pelota de cabeza para Merentiel. El delantero controló dentro del área y definió para poner el 1-1.

En los minutos finales, el Xeneize tuvo varias oportunidades para quedarse con los tres puntos, pero no logró aprovecharlas. Platense también resistió los intentos del visitante y finalmente ambos equipos repartieron puntos en Vicente López.

NA/Misiones Online.