Agónico triunfo de River ante Altético en Tucumán

River Plate se impuso por 2-1 sobre la hora ante un combativo Atlético Tucumán que debió afrontar gran parte del encuentro con diez jugadores, bajo una intensa lluvia, alcanzando de este modo su tercer triunfo consecutivo en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2026.

Los tantos del conjunto ganador fueron obra de Tobías Andrada a los 21 minutos de la etapa inicial y de Thiago Almada sobre la hora, a los 26 del complemento, al tiempo que Clever Ferreira había decretado el empate parcial a los 38 de la segunda mitad para el elenco local. Asimismo, el árbitro determinó las expulsiones del delantero Franco Nicola y del director técnico Julio Falcioni por el lado del «Decano».

Previo a este compromiso, el conjunto tucumano arrastraba un invicto de cinco presentaciones, habiendo superado previamente por 2-1 a Racing de Avellaneda mediante las conquistas de Lautaro Godoy y Ramiro Ruiz, en tanto que la escuadra de Núñez arribaba tras encadenar dos festejos sucesivos frente a Banfield por 3-2 e Independiente Rivadavia por 3-1 en el estadio Monumental.

En el arranque de las acciones, la copiosa precipitación caída sobre el estadio Monumental Presidente José «Pepe» Fierro condicionó el desarrollo, obstaculizando el juego rasante y la asociación debido a la acumulación de agua y barro en el césped, aunque con el correr de los minutos las condiciones meteorológicas cedieron y la visita logró adueñarse de la posesión del balón.

El quiebre táctico del cotejo se produjo a los 12 minutos a raíz de la tarjeta roja directa mostrada a Franco Nicola, luego de que el atacante levantara imprudentemente la pierna en busca de un balón aéreo e impactara con dureza contra Lucas Martínez Quarta.

Minutos más tarde, a los 21, el Millonario capitalizó la superioridad numérica mediante una elaborada maniobra colectiva gestada por Thiago Almada con un cambio de frente hacia el sector izquierdo, la posterior intervención de Ángel Correa en las inmediaciones del área y la habilitación de Gonzalo Montiel para la definición de primera de Tobías Andrada, quien estampó un auténtico golazo.

Ya en el complemento, a los 25 minutos, se desencadenó una sucesión de emociones que dinamizaron el tramo final con el ingreso de Alexis Canelo en el local, quien poco después estrelló un violento remate contra el poste izquierdo defendido por el guardameta Santiago Beltrán.

Instantes después, una infracción de Arambarri derivó en rigurosa amonestación y en las vehementes protestas desde el banco de suplentes que motivaron la expulsión de Julio Falcioni.

Pese a las adversidades numéricas, el Decano experimentó una mejora anímica aprovechando una merma en la intensidad de su adversario, cristalizando la igualdad parcial a los 38 minutos a través de un certero cabezazo de Clever Ferreira tras una pelota parada ejecutada por Lautaro Godoy, producto de una falta previa de Marcos Acuña sobre la banda derecha.

Con un trámite cargado de nerviosismo, las indicaciones de calma impartidas desde el banco visitante y el persistente factor climático adverso, el marcador parecía sellado en tablas; sin embargo, en una acción de extrema fricción dentro del área a los 45 minutos, el ingresado Lucas Beltrán disputó un balón dividido que favoreció la aparición oportuna de Thiago Almada, cuyo potente disparo de derecha decretó el agónico triunfo para el conjunto de Núñez.

En su próxima presentación por la décima jornada del certamen local, Atlético Tucumán visitará a Independiente Rivadavia en el estadio Regional de Los Andes de Mendoza, al tiempo que River Plate asumirá un nuevo examen en condición de local al recibir a Huracán en el Monumental con el propósito de prolongar su favorable racha positiva.

Agencia Noticias Argentinas.