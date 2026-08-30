River se impuso ante Banfield en el comienzo del interinato de Ponzio

River visitó este domingo a Banfield, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en lo que fue el comienzo del interinato de Leonardo Ponzio como director técnico en el "Millonario" tras la salida de Eduardo Coudet.

El Millonario sufrió de más, pero supo aguantar el resultado y se llevó un triunfo por 3-2.

Los goles del Millo los convirtieron Sebastián Driussi, a los 32 minutos del primer tiempo, Thiago Almada de penal, a los 41’ del mismo periodo, y Ángel Correa, a los 24 minutos del complemento.

En tanto, para el “Taladro” anotó Bruno Sepúlveda por duplicado, a los 19’ y 39’ minutos del segundo periodo.

Agencia Noticias Argentinas.