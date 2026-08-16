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Torneo Clausura 2026

River cortó la mala racha y le ganó a Argentinos Juniors

El “Millonario” interrumpió una seguidilla de seis derrotas seguidas por torneos AFA.

Por redacción
| Hace 4 horas
River se sacó de encima una de las mochilas más pesadas de sus últimos años. Foto: NA.

River se sacó de encima una de las mochilas más pesadas de sus últimos años de historia y pudo cortar la racha de seis derrotas consecutivas que mantenía por torneos AFA, al imponerse por 2-0 como local ante Argentinos Juniors, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

 

 

En un partido disputado en el estadio Monumental, el defensor Gonzalo Montiel abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo, mientras que el enganche Ángel Correa sentenció el triunfo en 43 minutos del complemento, de penal.

 

 

Con el triunfo, el “Millonario” pudo, finalmente, sumar sus primeros puntos en el certamen, llegando al anteúltimo lugar de la zona B con tres unidades, mientras que el equipo de Nicolás Diez perdió el puntaje perfecto, pero permanece líder del grupo con 12 puntos.

 

 

En la próxima fecha, los dirigidos por Eduardo Coudet recibirán a Vélez, el domingo 23 de agosto desde las 19:15, mientras que el “Bicho” de La Paternal volverá a jugar como visitante, ante Lanús, el lunes 24 a las 21:15.

 

 

Agencia Noticias Argentinas.

 

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