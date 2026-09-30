Le sueltan la mano a Palacios: Cadelago Filippi la suspendió por 60 días

El procurador general, Sebastián Cadelago Filippi, decidió suspender por 60 días a la fiscal de Juicio María Virginia Palacios. La medida, adoptada este miércoles, tiene como fundamento su vínculo con Nicolás Mauricio “El Porteño” Gómez, quien permanece prófugo. En medio de las denuncias y acusaciones cruzadas que la rodean, la Procuración tomó distancia de la funcionaria y la apartó de sus tareas.



La decisión coloca a Palacios en una situación tan delicada como singular: permanece bajo protección del Comando de Operaciones de Alto Riesgo (COAR) después de denunciar amenazas contra ella y su hija, pero ahora deberá afrontar también una suspensión. Los vínculos personales que expuso al pedir que se investigara el riesgo que corría quedaron en el centro del cuestionamiento institucional.



El 16 de septiembre, la fiscal presentó una denuncia en la que describió cómo había quedado involucrada en un conflicto entre los hermanos Jorge “Neneto” Novillo y Ernesto “El Tomero” Novillo por un robo millonario. Reconoció que mantiene desde hace años una amistad con Jorge y su familia.



Según su relato, las acusaciones comenzaron después de un allanamiento realizado en mayo, cuando “Neneto” quedó como principal sospechoso. Palacios sostuvo que Ernesto empezó a atribuirle una intervención para frustrar o demorar ese procedimiento y a señalar que guardaba dinero del robo en una propiedad que construye en El Volcán. La fiscal negó ambas versiones.



En esa trama apareció Gómez. Palacios declaró que, por intermedio del abogado de Jorge Novillo, recibió una versión atribuida a un interno del Servicio Penitenciario apodado “Coco” Fábrega: Ernesto habría pagado a “El Porteño” para matar a la fiscal y a “Neneto”. Se trata de un relato de terceros incorporado a su denuncia.



La funcionaria reconoció, además, que conocía personalmente a Gómez porque había realizado trabajos de mantenimiento en su domicilio. Afirmó que lo había visto por última vez meses antes de que quedara detenido.



También mencionó una presentación de Giselle, pareja del prófugo, quien, según relató Palacios, la acusó de haber colaborado con la fuga y de cobrar US$180 mil por su libertad. La fiscal rechazó esas afirmaciones y las calificó como falsas. La suspensión no acredita esas acusaciones, pero supone una consecuencia concreta para su continuidad al frente de la Fiscalía.



Gómez escapó en agosto de la vivienda donde cumplía prisión domiciliaria, apenas cuatro días después de obtener esa modalidad de detención. Está acusado de un ataque a tiros contra un menor de edad y una persona con discapacidad, ocurrido en febrero. Tras la fuga fue declarado rebelde y se ordenó su captura.



Además, tiene pendiente otro juicio por cinco tentativas de homicidio, en el que la Fiscalía pidió una pena de 15 años de prisión. El debate debía comenzar en agosto, pero fue suspendido tras la renuncia de sus defensores un día antes del inicio.



Mientras “El Porteño” sigue prófugo, Cadelago Filippi resolvió el apartamiento de Palacios. La fiscal que acudió a denunciar amenazas quedó, a su vez, bajo cuestionamiento por las relaciones que describió en esa presentación.