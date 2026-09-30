Un paro nacional de médicos y odontólogos resiente la atención a jubilados puntanos

El sistema de atención del PAMI entró desde este miércoles en una medida de fuerza. Los médicos y odontólogos de San Luis nucleados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines, APPAMIA, confirmaron su adhesión al paro nacional de 72 horas que arranca este miércoles y se extiende hasta el viernes inclusive.

En la práctica, eso deja a los jubilados puntanos sin la posibilidad de conseguir un turno, una receta o una derivación hasta la próxima semana. En San Luis, donde PAMI es la principal obra social de los adultos mayores, el impacto en consultorios particulares se estima que sería total. Las clínicas, por ahora, no se plegaron, según informó una fuente del sector.

El detonante es la Resolución 1107 del 9 de abril de 2026. Ese día, de forma inconsulta y en plena negociación paritaria, el PAMI impuso un esquema exclusivo por cápita que licuó los ingresos de los profesionales en un 52,4 por ciento. La cápita quedó en 2.700 pesos por afiliado por mes, sin importar cuántas veces lo atiendan en el mes. Para odontólogos, la cifra es de 320 pesos por mes.}

La negociación para llevar ese valor a poco más de 3.000 pesos con ajustes bimestrales de 300 pesos fracasó ayer. Finalizado el encuentro entre el PAMI y el Consejo Directivo de APPAMIA, el delegado puntano Marcelo Riera lo hizo público en sus redes. “Finalizó la reunión entre PAMI y las autoridades del Consejo Directivo de APPAMIA, lamentablemente el ofrecimiento de 300 pesos para incrementar el valor actual de la cápita de 2.700 pesos es insuficiente. Desde mañana iniciamos una medida de fuerza por 72 horas”.

El ofrecimiento expone la dimensión del ajuste. El organismo que conduce Esteban Leguizamo propuso pasar de 2.700 a 3.000 pesos por la salud mensual de un jubilado. Trescientos pesos de aumento.

Antes de la resolución, entre cápitas y prestaciones, un médico facturaba entre 2,8 y 3,2 millones de pesos y le quedaba poco más de un millón limpio, según explicó el adjunto de APPAMIA, el doctor Manuel Eugenio Lago Rodríguez. Hoy, con ese esquema, el profesional tiene que poner plata de su bolsillo para sostener el consultorio.

Durante las 72 horas de paro, el gremio informó que se mantendrá únicamente la atención de pacientes con patologías que requieran tratamiento inmediato y la prescripción de medicamentos para patologías prevalentes. Todo lo demás, turnos programados, controles, recetas de rutina y derivaciones, queda suspendido y será reprogramado para la semana que viene.

Desde APPAMIA denuncian vaciamiento y advierten que el abandono masivo de profesionales ya es un hecho. El PAMI, por ahora, no ha emitido un pronunciamiento ante esta medida de fuerza.